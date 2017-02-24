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班機引擎故障折返 作家：下機後又一波三折…
2017-02-24 19:39
劉中薇指出，一開始東方航空說會從上海再派班機過來載客，但飛機卻一直沒來，在漫長等待後才得知，必須等到更晚才有班機可搭。圖為現場櫃檯一片混亂。（圖由劉中薇提供）
〔即時新聞／綜合報導〕上海航空一架編號FM852從松山機場飛往上海虹橋的班機，於今中午起飛後不久發生引擎故障，緊急折返松山機場，據當時也在機上的作家劉中薇透露，當時在機上突然聽到一聲爆裂聲，並聞到一股燒焦味，折返途中更是飛得十分顛簸，之後要搭車回到候機室時又發生變故，驚險經歷讓看到的網友都直呼可怕。
該架班機是在今中午12點52分起飛不久後出現異常狀況，之後決定折返並在下午1點49分落地，當時也在機上的劉中薇在臉書透露，飛機在起飛後忽然聽見一聲爆裂聲，之後她與同行的母親都聞到一股燒焦味，沒過多久，就聽到廣播說要返回松山機場，過程中飛機持續顛顛簸簸，降落速度十分猛烈，好不容易平安落地後，又等了2小時才等到接駁車。
不料，當接駁車將她們載到候機室時，不知又是誰下令將乘客都鎖在車內，無法下車，加上當時車內有股濃濃的汽油味，有旅客開始用力拍打車窗、車門，之後更有民眾敲開緊急開關，旅客才得以跑出車外，但當在場旅客質問是誰下令把大批旅客都關在車上時，司機推說是長榮的空姐，空姐旁邊的人卻又否認，現場一片混亂。
劉中薇指出，之後獲悉東方航空說會從上海再派班機過來載客，但飛機卻一直沒來。據劉中薇私下透露，在漫長等待後才得知，必須再等到更晚才會有班機，但因班機也無法一次載運所有被延誤的旅客，目前部分旅客已先被安排住進王朝酒店。
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