瀕併校學生不來 新校長「定心丸」小校再出發！

出身在地的民進黨不分區立委蔡培慧到明潭國中了解學校發展情況，並樂見縣府派任正式校長。（記者劉濱銓翻攝）

2017-02-24 19:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣位在日月潭旁的明潭國中，近年因少子化導致學生數銳減，去年還面臨併廢校的存亡危機，害家長不敢送子女入學，為此南投縣長林明溱到校聽取簡報、了解地方心聲，最後決定發展學校特色，並派任正式校長，盼穩定學校軍心，讓家長放心，重振學校辦學。

明潭國中過去學生數都還有5、60人，但在農村老化、少子化影響下，近年學生人數已下探至29人，去年還面臨併廢校危機，由於學校存廢前景不明，導致家長、學生擔心讀到一半被迫轉學，以致削弱學校競爭力。

雖然目前校長職務由教師代理，但學校師生仍不放棄，除了運用地利之便發展既有的划船課程，幫助學生升學進入水里商工體育班，並強化技職教育，像去年該校就在技藝教育競賽獲得食品類群佳作。

此外，近來校方也深化英語教學，除有外籍教師到校交流，校方也將利用日月潭國際風景區的優勢，帶領學生接觸外籍遊客，扎根英語能力，盼讓小校學生日後也能具備語言競爭力。

縣府教育處長李孟珍表示，該校有得天獨厚的發展條件，惟受限外在因素以致學生數下滑，而派任正式校長的決定也讓當地彷彿吃了「定心丸」，現階段將穩定軍心，爭取家長的認同，新校長也將積極徵詢人選，幫助學校再起。

林明溱說，該校因為存廢不明導致前景盡失，但在實地了解後，該校仍極具發展潛力，只要將學校特色做出來，學生就能回流，希望派任正式校長能給當地與校方「再出發」的動力，找回明潭國中昔日光榮。

現場與會且出身在地的民進黨不分區立委蔡培慧說，明潭國中鄰近日月潭，擁有許多在地特色與農業生產元素，如頭社活盆地、邵族文化等，學校可結合社區力量，發展食農文化特色課程，並樂見縣府正面回應，保障偏鄉弱勢學童受教權。