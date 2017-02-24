拒絕胖小孩 這間醫院決心做這件事

2017-02-24 19:38

〔記者王捷／台南報導〕孩童過胖是不少父母的煩惱，台南郭綜合醫院指出，孩童過胖會導致營養失衡，更可能因此罹患慢性疾病影響身體健康，由於郭綜合醫院是地區醫院，要負起地區的社會責任，選定台南市中西區國中小學周邊早餐店家推動「校園周邊健康飲食輔導示範計畫」，與10間早餐店家合作，挑選出少油、少鹽、少糖、多蔬果的餐點，並請營養師協助改良，讓孩童吃的美味又健康。

根據國民健康署「102年國民健康訪問調查」，全國肥胖比率是6到11歲最高，有28.6%，次之則是12到17歲為26.3%；台南市6到11歲的學童約佔28.2%，12到17歲的少年及青少年約有31.5%，得知這個數據後，郭綜合醫院認為必須扛起社會責任，改善學童的飲食習慣。

郭綜合醫院主秘許豪斌說，家中有學童、青少年的父母都曉得，孩子喜歡吃油炸、口味重的零食或小吃，甚至會以這些食物填飽肚子，在孩子發育期過量食用高油、高鹽食品，不僅會讓孩子肥胖，還會導致營養失衡。由於郭綜合醫院民國47年就在中西區開業，服務過不少台南在地民眾，因此也希望發揮影響力，協助台南的孩子能改善飲食習慣。

郭綜和醫院指出，早餐是三餐中最重要的一餐，所以院方與中西區幾間國小附近的10間早餐店合作，從菜單中挑出少油、少鹽、少糖、多蔬果的餐點，請院內營養師洪嘉享計算餐點熱量，實習生著手設計及製作綠色食物專區立牌和海報，以不增加店家負擔情況下，提供學生健康又美味的早餐，也讓家長多了健康的餐點選擇。