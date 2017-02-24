禽流感還在燒 中藥保健茶跟著熱銷

2017-02-24 19:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕禽流感疫情還在延燒，中醫師邱世文表示，不少鄉民詢問他如何提高免疫力，除了適當運動外，可以用魚腥草、金銀草、連翹搭配淡竹葉、甘草、黃耆等藥材沖成茶水飲用，也可幫助提升免疫力。

邱世文表示，金銀花可清熱、解毒，治風熱感冒，有抗流感作用；魚腥草對某些流感病毒株也有抑制作用；連翹也可清熱解毒，搭配成為保健茶，泡熱水後飲用，對增加身體免疫力有一定功效。

「中藥較難入口，搭配甘草可讓口感變佳。」邱世文說，為避免良藥苦口，喝不下去，所以保健茶中加入甘草，讓口感變甘甜，小朋友比較願意喝，也可加入紅棗、枸杞，也能發揮類似的效果。

邱世文表示，保健茶一包大概可泡600CC，可當飲料飲用，喝了也沒負擔，藥房一包大約賣30元，由於禽流感還在流行中，最近又有寒流來襲，熱熱的還很舒服，目前極為熱銷。