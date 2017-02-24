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來蘆洲看罕病天使 用生命力揮灑彩筆

罕病病友陳惠苹（左起）、李柔萱跟李佳諭，即日起在新北市圖蘆洲集賢藝文中心展出畫作。（記者葉冠妤攝）

2017-02-24  19:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕看罕病天使，用生命力揮灑彩筆！新北市立圖書館蘆洲集賢藝文中心邀請「罕見心靈繪畫班」49位學員展出作品，今舉辦開幕茶會，罕病姊妹花李柔萱跟李佳諭原本對畫畫毫無自信，靠著旁人輔助，一小筆一小筆勾勒出願望，對她們而言，畫畫是身心靈的復健，讓她們走出自怨自艾的封閉生活。

2月的最後一天是國際罕見疾病日，「罕見心靈繪畫班」的學員們，今年特別展出50幅堪稱「嘔心瀝血」的畫作，讓更多人見證他們的鬥志，24歲的柔萱以及21歲的佳諭，雖罹患先天性肌肉失養症，但只要一拿起畫筆，姊妹倆就能立刻變身成畫家，身體無法達成的任務，就在畫作中盡情想像、超脫限制，像是柔萱昨天畫了自己搭乘著熱氣球，就是將自己希望像小鳥一樣飛翔的願望，藉由畫畫實現。

李媽媽解釋，肌肉失養症是一種遺傳性疾病，肌肉會隨著時間退化，逐漸無力、萎縮，兩姊妹平時需乘坐電動輪椅，生活瑣事也需仰賴他人打理，過去因行動不靈活，姊妹大多時間只能窩在家；開始畫畫只是為了幫助身體復健，訓練手腳靈活度，但沒想到卻意外替兩姊妹帶來自信，也結交不少志同道合的好朋友，生活頓時變得光彩明亮。

「讓藝術開啟心靈之窗」罕見心靈繪畫班特展今起至3月12日於蘆洲集賢藝文中心展出，明天上午還邀請了台灣首位罕病街頭藝人張瓊玉，分享身為馬凡氏症患者如何克服人生中大大小小的麻煩。歡迎大家一起欣賞畫展，給這群勇敢的罕病天使愛的鼓勵。

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  • 罹患罕見疾病的李佳諭，透過作畫復健手部靈活，同時也豐富了心靈。（記者葉冠妤攝）

    罹患罕見疾病的李佳諭，透過作畫復健手部靈活，同時也豐富了心靈。（記者葉冠妤攝）

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