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為什麼別人一動就流汗而你不會？性別、體重全都是關鍵！

2017-02-24  18:55

〔iStyle頻道／綜合報導〕明明運動很久卻只出點汗，旁邊的人動一下就大汗淋漓，像是從水裡撈起來般，整件衣服都濕透了，究竟為什麼會差這麼多，根據「Popsugar」報導，性別、體重和運動強度都是流汗多寡的關鍵之一。

以性別來說，雖然女人身上的汗腺比男人多，但是男人的腺體較為活躍，曾有研究發現，在同一室溫，同種運動強度的情況下，男人汗水將近比女人多了一倍，不僅如此，女人發汗的時間還比較晚，也就是說，女人鍛練時間必須比男人更長，身體更熱才能流出汗，這也就是為什麼總是可以看到男人打場球就得用毛巾狂擦汗，甚至還要換衣服，反觀女人只要拿衛生紙輕輕擦拭汗水即可的原因。

而胖的人體脂肪較厚，體溫上升時不容易散熱，所以需要大量的汗水來降低體溫，再加上體內水分原比一般人多，所以就有了胖子容易流汗的印象。另外運動強度增加會使得肌肉活動更劇烈，產生的熱能更多，身體為了調節體溫，就會透過排汗把多餘的熱能散發出來，所以運動強度越大，排汗量越多是非常正常的現象，記得鍛鍊後每隔10至20分鐘補水一次身體才不會缺水。

除此之外，咖啡因和酒精都有促使體溫升高的功效，不僅會讓你出汗，還會利尿，因此喝完後一定要大量喝水，維持身體水分，也要盡量穿著透氣的衣服才能讓身體比較舒服。

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  • 好奇自己為什麼比平常人還不容易出汗或容易流汗嗎？現在幫你解惑啦！（擷取自yura_936 instagram）

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