快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
為什麼別人一動就流汗而你不會？性別、體重全都是關鍵！
2017-02-24 18:55
〔iStyle頻道／綜合報導〕明明運動很久卻只出點汗，旁邊的人動一下就大汗淋漓，像是從水裡撈起來般，整件衣服都濕透了，究竟為什麼會差這麼多，根據「Popsugar」報導，性別、體重和運動強度都是流汗多寡的關鍵之一。
以性別來說，雖然女人身上的汗腺比男人多，但是男人的腺體較為活躍，曾有研究發現，在同一室溫，同種運動強度的情況下，男人汗水將近比女人多了一倍，不僅如此，女人發汗的時間還比較晚，也就是說，女人鍛練時間必須比男人更長，身體更熱才能流出汗，這也就是為什麼總是可以看到男人打場球就得用毛巾狂擦汗，甚至還要換衣服，反觀女人只要拿衛生紙輕輕擦拭汗水即可的原因。
而胖的人體脂肪較厚，體溫上升時不容易散熱，所以需要大量的汗水來降低體溫，再加上體內水分原比一般人多，所以就有了胖子容易流汗的印象。另外運動強度增加會使得肌肉活動更劇烈，產生的熱能更多，身體為了調節體溫，就會透過排汗把多餘的熱能散發出來，所以運動強度越大，排汗量越多是非常正常的現象，記得鍛鍊後每隔10至20分鐘補水一次身體才不會缺水。
除此之外，咖啡因和酒精都有促使體溫升高的功效，不僅會讓你出汗，還會利尿，因此喝完後一定要大量喝水，維持身體水分，也要盡量穿著透氣的衣服才能讓身體比較舒服。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
- 獨家》教育部新政次 北科大校長姚立德出任
- 紅衣女挨家挨戶「我要幫你算命」 南投民眾嚇壞
- 就是要抱大腿！貓熊寶寶萌翻網友 點閱破億！
- 台北港貨櫃裝卸量 去年首度超越基隆港
網友回應
熱門新聞
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 改槍成癡 宅男成網路販槍名氣賣家
- 傳承部落文化 來義3生上高師大
- 不滿英國脫歐 傳蘇格蘭明年再獨立公投
- 經典賽》日媒評史上4大神蹟 台灣隊上榜（影音）
- 明重返戰場 豪只想要贏
- Jolin米蘭狂操18小時 強撞女神秀智
- 潘維剛參選國民黨主席 洪秀柱：繼續爭取黨員支持
- 警呼喊求「不要撞」遭拒 憤開8槍逮3嫌
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- （影音）楊冪滾床趙又廷 過激有了生理反應
- 3U生活圈新北不加入 交通局：影響不大
- 客機荷蘭機場重落地 起落架斷驚險迫降
- 凌晨肚餓買飯竟困電梯缺氧 警拿警棍撬開救援
- （影音）柾國獲7經紀公司青睞 自爆選擇防彈是因為「他」
- 中市五大亮點建設帶動發展 林佳龍全力爭取中央支持
- 2017日內瓦錶展專輯19：時間篇章如詩如畫2
- 徐永明批「政治智商零」 洪秀柱暴怒回嗆！
- 「怕你沒看到」清泉崗已發現51包安毒
- 台中又停水了 幹管漏水影響約四萬戶
- NBA》柯瑞三分秀 勇士單節50分轟爆快艇
- 中職》富邦悍將本土58人聯盟最多 僅桃猿3洋將註冊完成
- 肯塔基雙塔合體 鵜鶘高唱冰與火之歌
- 吳怡霈BMW又撞了 決定賣掉衰車
- 比特幣勒索 入侵國中小
- 校長之女壓力大 刮車、殺豬好舒壓？
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 醉女遭集體性侵 體內外驗出6男DNA...
- 一般營業場所也要反毒 綠委提修法
- VX毒劑有多恐怖？ 10毫克就可致人於死
- NBA》雷霆公牛多人交易 魏少內外線都添助手
- 本田LPGA泰國賽》第2回合二度因雨暫停 曾雅妮打5洞、龔怡萍打2洞平盤
- 好萌！大膽空拍機調戲一群老虎 結果GG了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai vows to investigate 228 Incident
- 桃園區農會代表選舉涉賄 一票買6000還落選
- 8女控性侵 秦偉：無奈但不能說
- 大亨復合正宮 11億生活費安撫小三Mandy
- 藍眼淚夜光蟲 海大繁殖成功
- 扯！懷疑男友有小三 醋女直播燒衣秀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為什麼別人一動就流汗而你不會？性別、體重全都是關鍵！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分