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國道客運促銷票價大漲 交通部這麼說…

2017-02-24  20:10

〔即時新聞／綜合報導〕因應一例一休上路，8家國道客運業者將自下月起陸續調漲票價，部分路段甚至傳出票價翻倍，交通部對此表示，調整後實售、優惠及促銷票價均遠低於核定上限。

《蘋果》報導，一例一休引發國道客運票價喊漲，3月1日起將有8家業者陸續漲價，其中台中到台南的國道路線在促銷時段將從100元翻倍漲到200元。

雖然價格調漲，不過交通部指出，國內業者均是以低於核定票價上限的價格販售，像台中到台南的的核定票價上限為327元。公路總局則指出，國道客運每日約疏運24.5萬人次，連假期間更可達27.8萬人次，而本次優惠票價的平均縮減幅度約在10%，其中週間、凌晨時段因需求較低，加上原本票價就較低，因此調整幅度較大。

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  • 因應一例一休上路，8家國道客運業者將自下月起陸續調漲票價，部分路段甚至傳出票價翻倍。圖為示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

    因應一例一休上路，8家國道客運業者將自下月起陸續調漲票價，部分路段甚至傳出票價翻倍。圖為示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 交通部 促銷 優惠 優惠票價 公路總局 國道 國道客運 客運 客運票價 票價 票價調漲
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