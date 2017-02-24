焚化爐進駐工業區 環評初審「補充後再審」
縣環保局召開環境影響說明書初審，會前環評委員到預定地現勘，近200名鄉親，冒著低溫細雨拉白布條抗議，強烈訴求「不要建」。（記者彭健禮攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕泓赫企業股份有限公司申請在銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，也就是「焚化爐」，縣環保局於今天召開環境影響說明書初審，會前環評委員到場址現勘，包括鄉長謝其全等近200名鄉親，冒著低溫細雨拉白布條抗議，強烈訴求「不要建」。會後，環評專案小組認為，該案仍有多項相關事項須釐清及補充資料供審查判斷所需，要求泓赫補充後再審。
泓赫申請利用工業區內原巨擘科技3公頃面積廠房，設置資源再生處理廠，處理產業廢棄物。泓赫企業也於昨天發放說帖，表示再生處理廠的規劃基礎是以綠色製程為設計概念，以達成零廢棄、製程低污染及節能減碳的目的。
但地方強烈堅持「要健康不要毒害」，堅決保有現今居住環境與品質，希望泓赫打消念頭，到其他縣市設廠。
環評委員於場址現場勘查評估後，轉往環保局會議室召開初審會議，歷經與會人員發言及環評委員提出多項專業審查意見，認為該案仍有多項相關事項須釐清及補充資料供審查判斷所需，結論「請開發單位補充調查分析後再送專案小組審查」。
補充內容包括，泓赫應與當地居民溝通，並詳實反映居民之意見；再詳補充說明熔融爐製程之設備與效率；申請廢棄物類別的進料、儲存、產出之處理與管控；補充空氣污染之防制處理，並檢討製程與週遭之空污監測計畫；因多屬有害廢棄物，應進行健康風險評估；並將有關委員、專家學者及相關單位所提意見，具體詳實說明並納入報告書中。
環保局長劉伯舒表示，縣府於環評審查過程皆力求依法公開公正審查、嚴格把關，並完備資訊公開及公眾參與程序、督促開發單位補充資訊以確實回應民眾疑慮，依程序審查嚴謹把關，請民眾放心。
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