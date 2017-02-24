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六堆園區復育螢火蟲 小學生助清福壽螺

榮華國小學生協助清移福壽螺。（記者羅欣貞攝）

2017-02-24  19:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕落實生態博物館理念，六堆客家文化園區正運用豐富的水圳生態，打造良好棲地復育螢火蟲，可惜水圳有不少福壽螺，鄰近的屏東縣榮華國小今天（24日）出動學生，協助移除福壽螺。

位屏東縣內埔鄉的六堆客家文化園區，預計3月底開放第二期工程「客庄水圳生態區」，8公頃範圍水圳縱橫，生態相當豐富；客家文化發展中心主任何金樑表示，園區2月在此展開螢火蟲培育計畫，人工飼育幼蟲，預計4月舉辦第1次螢火蟲野放作業，將幼蟲送返大自然成長，同時辦舉生態解說課程，最快5、6月，民眾就有機會在夜間賞螢。

可惜外來種福壽螺，從園區旁邊水溝入侵區內水圳，螢火蟲幼蟲的食物是蝸牛、螺類，但是福壽螺的底蓋過硬，幼蟲無法穿破，還有可能會被夾死，食量大的福壽螺具競爭優勢，也排擠了本土螺類的生存空間，對螢火蟲培育工作不利。

在園區附近的榮華國小，今天出動28名學生、家長以及環境教育志工，前往六堆園區協助移除福壽螺，大人小孩在水圳間摸螺移螺，忙得不亦樂乎，「希望給螢火蟲一個舒適的家」，親師生紛紛期待5、6月能回到園區欣賞點點螢火。

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  • 榮華國小學生協助清移福壽螺。（記者羅欣貞攝）

    榮華國小學生協助清移福壽螺。（記者羅欣貞攝）

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