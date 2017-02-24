台灣古蹟會自燃？ 這款遊戲讓你親身體驗...

圖為新竹武昌街老屋，去年底發生火災燒毀。（資料照，記者洪美秀攝）

2017-02-24 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕以設計專業結合社會議題的臉書團隊「圖文不符」，推出一款名為「全能古蹟燒毀王」的社群遊戲，以燒毀越多古蹟分數越高的方式諷刺並探討台灣文資保存的問題，引發網友熱議。

「全能古蹟燒毀王」中，玩家可以選擇3名角色扮演「燒毀師」，在遊戲中與建商、地主、屋主、公務員等人物互動，了解台灣文資保存的困境與爭議，遊戲中也重現已被拆除改建的24處台灣古蹟，包括周家花園古厝、清雲閣、寡婦樓、嘉義神社等，並附上簡介與現況說明。

製作團隊也特別聲明，燒毀古蹟的劇情純屬虛構，遊戲是刻意設計以此凸顯文化資產遭燒毀的荒謬，玩家切勿模仿。

製作團隊「圖文不符」認為，古蹟是公民的文化權益，但台灣大多數的歷史建物都沒有受到文資法的保障，且在現行法規中，屋主或地主往往也因為經濟與心理上的負擔不願意配合古蹟保存，古蹟毀損事件層出不窮，光是去年2016年，就有12間老屋遭到無名火燒毀。

「文化資產保存需要更多人的參與和討論！」製作團隊希望透過這個遊戲，喚起玩家對文資保存議題的關注，讓更多人知道台灣文資保存的狀況與問題。

遊戲連結：《全能古蹟燒毀王》