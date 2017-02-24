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天主教法蒂瑪聖母像抵高雄 教友持玫瑰迎接

天主教友齊聚玫瑰堂，人手一朵玫瑰迎接聖母（記者王榮祥攝）

2017-02-24  18:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕天主教法蒂瑪聖母像今傍晚抵達高雄玫瑰聖母聖殿，吸引大批天主教友手持玫瑰花迎接，聖殿為聖母舉行隆重敬禮儀式後，在市區進行燭光遊行，終點至法蒂瑪聖母堂，並舉行耶穌聖心彌撒與徹夜祈禱。

天主教宗方濟各宣布2016年11月27日到2017年11月26日為紀念法蒂瑪聖母顯現100年慶祝年，由國際聖家聯盟AHFI和奧地利的人類生命國際聯盟，共同發起法蒂瑪聖母態像國際巡迴之旅，以喚起世人再次回應聖母的緊急請求～為全世界祈禱和補贖，台灣是亞洲其中一站。

也是教友的高市議員吳益政表示，凡天主教友參加法蒂瑪聖母100年慶祝活動，辦和好聖事、參加彌撒、恭唸玫瑰經並為教宗要求的祈禱意向祈禱，可獲全大赦，而他向聖母祈願，希望國土平安。

法蒂瑪聖母像2月17至26日造訪台灣，陸續在台北、台中、高雄3教區巡遊，傍晚抵達高雄，明天前往屏東。

法蒂瑪是葡萄牙1個小鎮，據說100年前5月13日聖母突顯現讓3孩童看到，小朋友好奇問聖母有什麼指示，聖母說，從5月到10月的每個13日，都會在固定地點顯現﹔聖母還告訴孩子要悔改、要為世界和平努力，也要回家告訴父母以及教友一起努力，其中1孩童後來成為修女。

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  • 天主教法蒂碼聖母像今抵達高雄（記者王榮祥攝）

    天主教法蒂碼聖母像今抵達高雄（記者王榮祥攝）

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