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就算有HIV我還是愛你！男大生感人告白男友

男大生透過交友軟體遇到天菜，對方卻有隱情不敢與他交往。（情境圖非當事人，擷取自蘋果廣告。）

2017-02-28  13:56

〔即時新聞／綜合報導〕男大生在《Dcard》彩虹板發文表示，自己現任男友有HIV（愛滋病毒，非愛滋病），男友原先不敢說怕會失去他，但男大生真愛無敵說，會一直照顧他並陪他面對一切困難。

一開始男大生透過交友軟體認識了現任男友，對方十分貼心，第一次見面因為沒有約好時間，對方早上8點就起床等他，等他醒來再約時間地點，但對方其實是個什麼事都要規劃好的人，這樣的犧牲讓他第一次見面就對他大加分。

▲男大生對對方第一印象很好，對方為了他早起等待，更讓他深深感動。（情境圖非當事人，出類映像提供。）

見面後男大生更對他第一印象大加分，直呼對方是個「愛嘴硬、嘴巴說不要但身體很老實的人」。慢慢開始每週固定見面至少3次，短短一個月內就見了20多次。

男大生甜蜜寫下「去鹽水月津港看燈會、慰勞我開車辛苦在車上我們第一次親親、我喜歡你把手插進我的腋下那種親密的感覺、我喜歡你親我臉會一直發出波波波波的聲音、我喜歡從後面抱住你當你的靠山」。

▲兩人愛得濃烈，對方卻始終沒表示要和男大生在一起。（情境圖非當事人，擷取自網路。）

但對方卻始終沒答應在一起，直到有一天對方被男大生逼問，為何對方總感覺心裡有事不願和他在一起，對方才說出其實他有HIV。

原來對方在去年得知自己罹患愛滋病毒，但又怕說出來會失去他，但男大生得知後很肯定說，會繼續愛下去，並會在他身邊一直照顧他。

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