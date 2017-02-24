中市設置1050盞路燈 提高偏遠地區夜晚亮度

中市建設局已為九區設置了1050盞路燈，要提高偏遠地區夜晚亮度。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-24 17:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕偏遠地區及山區更需要路燈來照明，建設局去年便規劃在太平、霧峰、外埔、和平、后里、豐原、新社、石岡及東勢等9區裝設了1050盞路燈，比實際需求938盞還多，以提高夜晚道路能見度。

很多較偏遠的地區及山區，因為路燈裝的少，常常會黑壓壓的一片，便發生外地來的民眾，會不小心開到農田裡，在地人開車行進其間，也開的心驚膽跳，因此紛紛要求市府要在農路及偏遠山區安裝路燈。

建設局在了解地方需求後，推動「山區農路點燈計畫」，分別在山路、轉角、交叉路口、橋頭橋尾及通勤道路增設路燈，兼顧民眾行車及行走安全。

去年便規劃在太平、霧峰、外埔、和平、后里、豐原、新社、石岡及東勢等9區，執行農路點燈計畫，而原先地方提出938盞路燈需求，建設局依其實際需求，裝設1050盞路燈，超出原數量112盞，照亮偏遠和山區黑暗角落，並提高夜晚道路能見度，民眾行車、行走安全更有保障。

建設局表示，由於每盞燈都是設置在偏遠地區，電力來源取得不易；而偏遠地區路燈增設後，須向台電公司申請路燈專用線路的電源用電，須由台電公司受理後經過設計、收費及施工等程序，過程較費時冗長。

因此，去年執行的點燈計畫中，尚有374盞未完成送電作業，建設局已請台電公司積極配合，儘速完成送電。