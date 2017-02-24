日本熊本大津物產原味登台 熟成地瓜高雄飄香

2017-02-24 18:08

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄姊妹市日本熊本縣大津町的物產展，今天起在大遠百九樓登場，邀請你一同享用大津熟成地瓜，體驗道地的日式文化之美！

高雄市有多所學校與熊本大津町一直保持友好的互動關係，今天山頂國小簡木全校長、永芳國小蘇德隆主任及獅甲國小吳怡葵主任帶領小朋友一同與會，並體驗難得的日式文化交流。

大遠百與日本熊本縣大津町政府合作，今天起舉辦「日本熊本大津物產展」，推廣熊本大津熟成地瓜、物產及美食，除了空運直送外，更引進難得一見的日本熊本大津在地農場的熟成地瓜系列商品等，活動期間並有每日一物、滿額抓抓樂等超值好康，讓消費者體驗道地的日式文化之美。

這場「日本熊本大津物產展」開幕儀式，特別邀請到熊本縣立翔陽高校，帶來首次登台的日本書道甲子園超大型書法表演，以及首次來台灣的大津地瓜代言人I-MO君，為活動揭開序幕，並由熊本縣致贈「大津熟成地瓜」給遠東百貨，象徵平安之意。

除了各式地瓜外，還有伴手禮、點心、日本酒等在地美食，都是美味直送，讓喜歡品嘗日本美食的民眾，不用出國就可以先嘗為快，除了有多元的商品外，27日下午4點在9樓活動中心會場，也將舉辦I-MO君見面會，以及小小地瓜農夫的體驗活動，讓IMO君帶領小朋友體驗如何耕種地瓜及享受收成的樂趣。