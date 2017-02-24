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澎湖推低碳自行車旅遊 規劃3條不同路線
2017-02-24 17:41
馬公浪漫人文路徑，由達人領騎徜徉澎湖古蹟之旅。（記者劉禹慶翻攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖為迎向世界最美麗海灣，推動低碳觀光遊程，澎湖國家風景區管理處與澎湖自行車協會自3月1日起，辦理全國首創自行車達人領騎導覽解說服務，向臺灣車友行銷單車旅遊，歡迎來體驗、享受時速20公里的澎湖之美。
在這澎湖最迷人、浪漫的春分季節，澎管處特規劃「馬公-浪漫人文祕徑」休閒級、「澎南、湖西-黃金海岸祕徑探索」運動級，及「白沙、西嶼-藍海烽煙祕徑探索」挑戰級等3條不同類型的路線，將澎湖綿密的單車路網整合串聯，車友可以依體能及安排時間選擇適合的路線，沿途並可欣賞充滿豐富、超凡的人文與自然景致，一次飽覽澎湖最美麗的風景。
除了免費的達人領騎服務外，澎管處還特別推出一連串A好康的活動，包含有：透過申請車友憑機（船）票兌換澎湖生活博物館門票1張，或將澎湖單車旅遊之感想及照片PO至「菊島歡樂遊-澎湖國家風景區」Facebook粉絲專頁自行車季專區，於活動結束後即有機會抽中限量版半截式車衣。
澎管處表示，自3月1日起到6月30日止，歡迎以自行車方式至澎湖旅遊5人以上的團體，透過活動網站的便民服務/線上預約系統申請，或洽詢遊憩課鄭先生﹝聯絡電話06-9216421轉243﹞。將有免費專業自行車領騎導覽人員，帶領來自各地的車友，以慢騎、漫遊的方式，深度體驗澎湖村落、濱海及田園景觀之美。
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