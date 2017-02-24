嘉義囝仔的「戒檳之戰」桌遊 全國學生將玩得到

2017-02-24 17:52

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎高中學生馬禎晴、張宇唐以簡易的數學加、減概念，製作規則淺顯易懂的桌遊「戒檳之戰」，獲教育部「全國健康創意桌遊設計競賽」高中拒檳組第2名，將由教育部重製作品發行至各級學校，讓全國學生玩到嘉義囝仔創作的遊戲。

張宇唐說，遊戲可由2人或4人遊玩，藉由抽籤選定「戒檳達人」、「紅唇族」2角色，讓遊戲者了解嚼檳榔與否的優缺點，遊戲者抽定角色後輪流出牌、抽牌，雙方要努力讓桌上的目標物，由「0」逐步移往健康指數的終點，「戒檳達人」的終點是「+30」，「紅唇族」則是「-30」，任一方抵終點即告結束，遊戲中抽出的若干牌卡，能讓雙方有分數上的增減。

馬禎晴指出，牌卡除了有分數增減，另印上文字說明，例如「+2」是「每日跑步3公里，提升心肺功能」，「-4」則是「長期嚼檳，罹患口腔癌末期病入膏肓」；若抽到同時印有「+12、-12」，則可讓出牌者依己方角色決定正、負，遊戲極有可能瞬間結束，相當刺激，又能從中理解拒檳與嚼檳的優缺點。

竹崎高中校長郭春松說，馬禎晴、張宇唐另以類似概念製作的「戒菸之戰」桌遊，能從中了解吸菸的壞處，將在本學期以縣府撥付的健康經費，製作發送給鄰近國中、小學生遊玩。