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土地公愛吃糕 官田慈聖宮慶生送茯苓糕、發財金

2017-02-24  17:50

〔記者楊金城／台南報導〕明鄭陳永華將軍創建的官田慈聖宮，將在2月27日（農曆2月2日）福德正神神誕日，舉辦步步「糕」升、財源廣進的春祈活動，將送出500份茯苓糕和信眾結緣，也準備招財金給信眾擲筊領取。

許多信眾最愛用糕仔祭拜福德正神，為什麼土地公愛吃糕仔？慈聖宮主委陳俊銘說，因為伯公（土地公）老了不能吃硬的東西，所以愛吃糕仔。

而慈聖宮在土地公生日送茯苓糕，雖是全台僅見，卻是有典故的。廟方表示，慈聖宮主祀已有350年歷史的神農大帝和福德正神神像，相傳是陳永華帶來官田，陳俊銘說，明末清初，反清陣營在糕餅中內藏反清復明的密函，糕餅又稱「復明糕」，「復明」音似「茯苓」，相傳即為「茯苓糕」的由來。

陳俊銘本身是中醫師，他說，「茯苓」是種中藥材，能健脾益氣、補虛延年，茯苓糕很適合老年人食用，加上神農大帝是「藥神」，慶祝土地公生日送茯苓糕，具有古早味和歷史意義。

慈聖宮並將在27日上午9點為土地公祝壽後，舉辦擲筊送招財金，1聖筊200元、2聖筊400元、3聖筊以上有600元招財金，招財金紅包袋設計得也很有巧思，「五方五土福德爺、大發利市招財金」故意印得歪斜，象徵來自各方的正財、偏財攏總來。

1名住台南安定區的方姓信眾曾連3年來擲筊，去年原本不想擲筊，但土地公顯靈要他再玩一下，結果擲出慈聖宮最多連續13聖筊的紀錄，也有台北信眾連6年只求200元發財金，但每年還願1萬元，感謝土地公保佑他經商順利。

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  • 官田慈聖宮的土地公神像（右）很小尊，歷史已約350年，相傳由明鄭陳永華將軍帶來台灣。（記者楊金城攝）

    官田慈聖宮的土地公神像（右）很小尊，歷史已約350年，相傳由明鄭陳永華將軍帶來台灣。（記者楊金城攝）

  • 官田慈聖宮主委陳俊銘（中）等執事人員展示茯苓糕和招財金紅包。（記者楊金城攝）

    官田慈聖宮主委陳俊銘（中）等執事人員展示茯苓糕和招財金紅包。（記者楊金城攝）

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