台灣虎航首批本土自訓機師完訓 預計年底可執行任務

2017-02-24 17:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣虎航去年6月與安捷飛航訓練中心簽署長期合作協定後，去年11月已陸續送了數批培訓生前往受訓，今日有4位完成訓練，成為台灣首批本土自訓的機師；其餘培訓學員們，也將陸續於4月30日前全數完成訓練課程，預計今年底可上線執行飛航任務，為台灣虎航的機師團隊注入新血。

台灣虎航董事長張鴻鐘指出，配合機隊成長及機師需求，台灣虎航2015年起即開始籌備在地培訓飛行員的計劃，經過審慎的設備評估並考量學員管理及監控培訓品質等因素，決定與安捷飛航訓練中心成為合作夥伴，盼望能藉由台灣虎航和安捷飛航訓練中心的合作協定，在台灣航空業中創造更多的航空就業機會。

安捷飛航訓練中心提供「台灣機師台灣訓練」的環境，企業總部設於台北，飛行訓練基地則位於台東機場，桃園南崁還有一個模擬機訓練中心，力求打造一個頂尖的機師培訓場所。台灣虎航表示，安捷飛航訓練中心的把關十分嚴謹，經過其訓練及考驗後，首批完訓的4位培訓機師都順利通過民航局的筆試與術科考驗。

台灣虎航航務處協理熊式清認為台灣過往缺乏完整的飛航培訓環境，航空公司的培訓機師均需送往國外進行培訓，現在藉由這份合作協定，期待能鼓勵更多台灣在地青年，不需出國也能一圓機師夢，為台灣在地化培訓機師提供一條實際的康莊大道，也成為台灣虎航培訓機師的多元管道之一。​