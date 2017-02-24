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女星父任職35年台鐵「沒休假」 台鐵這麼回應…

2017-02-24  17:47

〔即時新聞／綜合報導〕女星可藍昨在臉書PO文，透露她父親已在台鐵任職35年，「從來沒有休假」，但月初他父親卻疑似過勞而輕微中風。台鐵產業工會為此再度呼籲台鐵局應盡快改善班表，台鐵方面則回應說，輪班制度已在持續檢討中，希望能盡快有結果。

可藍昨在臉書PO文透露，她的父親雖然不菸不酒，卻因在台鐵任職而生活不規律，35年來持續經歷著「做一天夜班，休一天，隔一天日班，再隔一天夜班」的工作型態，更令她心疼的是，她父親本月初突然感覺身體麻麻，緊急就醫後被檢查出有輕微中風。

《蘋果》報導，台鐵產業工會理事長王傑對此表示，除感謝可藍的聲援，也顯示在過勞班表的背後，許多家庭的幸福及員工的健康被犧牲，甚至一不小心就可能造成一個家庭的破碎，他們呼籲台鐵局應盡快改善班表。

台鐵方面則回應，尊重員工家屬的想法，輪班制度有持續在努力檢討中，目前仍在與員工協商，希望盡快有結果。至於可藍父親的詳細資料，因涉及個資不便透露。

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  • 女星可藍昨在臉書PO文，透露她父親已在台鐵任職35年，「從來沒有休假」，但月初他父親卻疑似過勞而輕微中風。（圖擷自可藍 Colleen wei臉書）

    女星可藍昨在臉書PO文，透露她父親已在台鐵任職35年，「從來沒有休假」，但月初他父親卻疑似過勞而輕微中風。（圖擷自可藍 Colleen wei臉書）

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