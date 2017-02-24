大雅小麥文化節 三月四日登場

大雅小麥文化節現場有用麥桿布置的金雞地景藝術。（記者李忠憲攝）

2017-02-24 17:15

〔記者李忠憲／台中報導〕2017大雅小麥文化節將在3月4日熱鬧登場，現場除有高3公尺的「金雞祈飛」小麥雞造型地景藝術，更舉辦「麥可夢尋寶」、親子手作等活動，讓親子體驗農村生活，更有花田與小麥田可拍照留念，歡迎民眾一起來「逗熱鬧」。

1年1度的大雅小麥文化節今年邁入第14年，3月4日上午9點將在大雅寶興宮前廣場熱鬧登場。今年適逢雞年，大雅在地廠商大雅廚具特別贊助經費，委由曾榮獲台中市府文創首獎的張樸勻老師，利用麥桿及麥穗製作高3公尺、寬4公尺、長5公尺的「金雞祈飛」巨型小麥雞地景藝術，希望讓大雅五穀豐收好年冬，雞年快樂四季紅。

大雅區農會總幹事林國永表示，當天活動「麥可夢尋寶」模仿當紅的手機遊戲「寶可夢」，每逢整點現場會發放尋寶卡，民眾只要前往7個單位設置的尋寶點，就可拿到精美小禮物。另外，現場也有玩麥親子手作，讓民眾體驗麥桿娃娃、麥穗昆蟲、鬥麥檯等。當天也邀請街頭藝人在麥田表演，並展示多種農機，並有花田與麥田可供親子拍照留念。

林國永說，大雅小麥採不整地灑播方式栽種，每年11月中旬至下旬，在2期稻收成前即灑下種子，水稻收割後再將稻桿覆蓋。去年因寒害，小麥減產3分之1，今年特別增加20公頃栽種面積，93公頃約可收成近25萬公斤小麥。由於今年暖冬，雨水少，小麥仍受影響，比去年產量少約4成，但品質不變。

活動現場的麥田。（記者李忠憲攝）

小朋友開心的在麥田旁拍照。（記者李忠憲攝）

用小麥穗製作的麥穗昆蟲。（記者李忠憲攝）

活動當天將準備小麥創意美食。（記者李忠憲攝）

活動現場用小雞造型及風車佈置。（記者李忠憲攝）

小麥文化節現場花田已盛開。（記者李忠憲攝）

在地廠商出資製作「金雞祈飛」地景藝術。（記者李忠憲攝）