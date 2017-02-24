大雅小麥文化節 三月四日登場
大雅小麥文化節現場有用麥桿布置的金雞地景藝術。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕2017大雅小麥文化節將在3月4日熱鬧登場，現場除有高3公尺的「金雞祈飛」小麥雞造型地景藝術，更舉辦「麥可夢尋寶」、親子手作等活動，讓親子體驗農村生活，更有花田與小麥田可拍照留念，歡迎民眾一起來「逗熱鬧」。
1年1度的大雅小麥文化節今年邁入第14年，3月4日上午9點將在大雅寶興宮前廣場熱鬧登場。今年適逢雞年，大雅在地廠商大雅廚具特別贊助經費，委由曾榮獲台中市府文創首獎的張樸勻老師，利用麥桿及麥穗製作高3公尺、寬4公尺、長5公尺的「金雞祈飛」巨型小麥雞地景藝術，希望讓大雅五穀豐收好年冬，雞年快樂四季紅。
大雅區農會總幹事林國永表示，當天活動「麥可夢尋寶」模仿當紅的手機遊戲「寶可夢」，每逢整點現場會發放尋寶卡，民眾只要前往7個單位設置的尋寶點，就可拿到精美小禮物。另外，現場也有玩麥親子手作，讓民眾體驗麥桿娃娃、麥穗昆蟲、鬥麥檯等。當天也邀請街頭藝人在麥田表演，並展示多種農機，並有花田與麥田可供親子拍照留念。
林國永說，大雅小麥採不整地灑播方式栽種，每年11月中旬至下旬，在2期稻收成前即灑下種子，水稻收割後再將稻桿覆蓋。去年因寒害，小麥減產3分之1，今年特別增加20公頃栽種面積，93公頃約可收成近25萬公斤小麥。由於今年暖冬，雨水少，小麥仍受影響，比去年產量少約4成，但品質不變。
活動現場的麥田。（記者李忠憲攝）
小朋友開心的在麥田旁拍照。（記者李忠憲攝）
用小麥穗製作的麥穗昆蟲。（記者李忠憲攝）
活動當天將準備小麥創意美食。（記者李忠憲攝）
活動現場用小雞造型及風車佈置。（記者李忠憲攝）
小麥文化節現場花田已盛開。（記者李忠憲攝）
在地廠商出資製作「金雞祈飛」地景藝術。（記者李忠憲攝）
大雅區農會總幹事林國永邀請民眾當天一起來逗熱鬧。（記者李忠憲攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
- 獨家》教育部新政次 北科大校長姚立德出任
- 基隆市政府老宿舍 「外鄉女」來取景
- 台江大道最後一哩路 3月12日全線通車
- 日人䁬屏東中正國小石碑 鼓勵孩童常懷感謝心
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 一天親熱5次！劉愷威爆楊冪情趣
- 蔡總統：改變228沒加害者現狀
- 日本毒品走私來源 中國第一占7成 台灣第三
- NBA》雷霆公牛多人交易 魏少內外線都添助手
- 《觀察筆記》誤國
- 柯家洋柯震東 在家不聊李毓芬
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 朱立倫重要政策 柯文哲預言：淡海輕軌將虧到「不省人事」
- 跨聯盟職棒交流 台韓7隊1週對戰
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 國道五號宜四匝道疏運 礁溪促拓寬2鄉道
- 自由廣場》核廢料拆穿核電神話
- 習近平改組經濟部門 何立峰任發改委主任
- 「一銀盜領案」手法？ 外籍車手來台取詐款
- （雲林）鴨場高規格管制 鴨農怨不公平
- 防死禽「偷渡化製」 苗縣籲檢舉
- 228交管 南投加強稽查賞櫻遊覽車
- 批評川普的大法官金斯伯格：沒打算自請下台
- 【朵朵小語】內在的旅程
- 米蘭時裝週 Gucci男女合秀感官衝擊
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 自由談》李逸洋陳庚金與八百壯士
- 西甲》皇馬本週補賽輸球 C羅怒嗆隊友 （影音）
- 基隆果菜市場 三月一日起自治管理
- 竹縣首座狗狗公園 竹東下月啟用
- 趁你醉要你命！ 2人聯手打死同事判刑
- 爺孫戀女星密會新歡 希望「可以生寶寶」
- 台股收盤下跌18.84點 報9750.47點
- 宜蘭農舍取消房屋稅加價 拍板定案
- 明重返戰場 豪只想要贏
- 台電用中國空拍機 輸配電網恐遭掌握
- 美律中國兩公司 讓售東莞立訊
- 台日對抗賽》潘武雄4年前砲轟田中 因為連續2球都一樣
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- 不滿英國脫歐 傳蘇格蘭明年再獨立公投
- 海協副會長鄭立中 遭撤職
- 瞎毀？丈夫吸食海洛因 妻子也跟著陷進去
標題：大雅小麥文化節 三月四日登場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email