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週報》逛書店還要排隊！？沒錯～特色書店正夯

閱樂書店
閱樂是位於松山文創園區的思想孕育地。（記者臺大翔攝）

2017-02-24  17:24

〔記者魏妤靜／綜合報導〕與日本知名的蔦屋書店系出同門的TSUTAYA BOOKSTORE信義店，開店至今引爆排隊熱潮，店內除販售從日本引進的日文書籍與雜誌，還有不少結合機能與設計感的「MADE IN JAPAN」文具雜貨，同時帶進具指標性的咖啡廳WIRED TOKYO，讓人可以邊看書邊喝咖啡，但你以為只有這間新書店值得一逛嗎？

無印良品首度將生活選書結合飲食，推出新型態概念店「Café MUJI」，創造「好食慢讀」的空間。位於松菸的「閱樂書店」，結合書店、咖啡館、藝文展演，選書雖依文學、社會科學等類型區分，書架上卻無標示，讓人彷彿尋寶一般。

落腳華山文創園區的的「青鳥書店」，則能邊品嚐香醇拿鐵與手工司康，邊翻閱歷史、影音等9大類主題選書，甚至還會舉辦音樂表演；更具文青感的還有以咖啡為媒介、推廣現代詩集的「登小樓」，在咖啡飄香的空間裡時常可見詩人在此聚會。

除了複合式書店，台北也興起圖書館制書店，像是藏身中山區2樓的「櫞椛文庫」，以詩集、小說類的書目為主，店家擺設如居家一般，許多讀者都是直接席地而坐；而擁有超過2萬冊豐富藏書的「不只是圖書館」，則有百餘種國內外設計雜誌；設計師蔡南昇開設的「薄霧書店」，是採取單次計費入場制，館藏超過半數都是日本雜誌，其中不乏已絕版的創刊號。

與貝果名店「好丘」合作的mini BOVEN雜誌圖書館，則是BOVEN雜誌圖書館的天母新分館，因應天母居民習性，館藏多數都偏向園藝、編織等生活實用類雜誌；攝影人曹良賓創辦的「Lightbox攝影圖書室」，則有感於台灣攝影文化在國際間能見度低，與台灣攝影資料與資源分散且疏於整理，因此創立以攝影刊物為主的閱讀空間；王品集團董事長戴勝益創辦的「益品書屋」，不只曾獲第24屆亞太地區室內設計大獎「公共空間」優勝獎，還提供近3千本藏書，並以國外精裝書為主。

出版業越不景氣，書店越需有特色。不管你是不是文青，都不妨找時間造訪看看，畢竟這些書店在打造舒適空間時，也提供有趣閱讀體驗，讓你多種願望一次滿足！

【更多台北特色書店內容，就在2017.02.25週六的週末生活版！】

Café MUJI A11店
書店為實踐好感生活的具體空間。（記者臺大翔攝）

TSUTAYA BOOKSTORE 信義店
靜止的書與人群流動的咖啡廳營造出輕鬆氛圍，客人能在不同角落找到適合自己的秘密基地。（記者臺大翔攝）

櫞椛文庫
Reading（閱讀）是一種信仰，更是一種力量。閱讀不分性別、宗教或種族，任何人都享有閱讀的Right（權利）。（記者陳宇睿攝）

登小樓
每個人都可以是一位詩人，簡單話語皆能成詩。（記者陳宇睿攝）

不只是圖書館
「不只是圖書館」是一個啟發思想的媒體，透過每個月不同的展期，帶給讀者不同的啟發。（記者陳宇睿攝）

薄霧書店
從經典雜誌的風格演變，也能獲得靈感與提醒。（記者臺大翔攝）

mini BOVEN雜誌圖書館
大家都能遇見屬於自己的書，彷彿難得的一期一會。（記者臺大翔攝）

Lightbox攝影圖書室
閱讀是日常生活的一部分，隨身帶本書，如同日用品般，在每天的生活中使用它。（記者陳宇睿攝）

益品書屋
3C只是資訊的傳達，只有閱讀才有文化的厚度。（記者陳宇睿攝）

青鳥書店
建一間自由的書店，從獨立思考中找到幸福。（記者陳宇睿攝）

台北複合式書店一覽表。（製表／自由時報週末生活版）

台北圖書館制書店一覽表。（製表／自由時報週末生活版）

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