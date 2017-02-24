週報》逛書店還要排隊！？沒錯～特色書店正夯
閱樂書店
閱樂是位於松山文創園區的思想孕育地。（記者臺大翔攝）
〔記者魏妤靜／綜合報導〕與日本知名的蔦屋書店系出同門的TSUTAYA BOOKSTORE信義店，開店至今引爆排隊熱潮，店內除販售從日本引進的日文書籍與雜誌，還有不少結合機能與設計感的「MADE IN JAPAN」文具雜貨，同時帶進具指標性的咖啡廳WIRED TOKYO，讓人可以邊看書邊喝咖啡，但你以為只有這間新書店值得一逛嗎？
無印良品首度將生活選書結合飲食，推出新型態概念店「Café MUJI」，創造「好食慢讀」的空間。位於松菸的「閱樂書店」，結合書店、咖啡館、藝文展演，選書雖依文學、社會科學等類型區分，書架上卻無標示，讓人彷彿尋寶一般。
落腳華山文創園區的的「青鳥書店」，則能邊品嚐香醇拿鐵與手工司康，邊翻閱歷史、影音等9大類主題選書，甚至還會舉辦音樂表演；更具文青感的還有以咖啡為媒介、推廣現代詩集的「登小樓」，在咖啡飄香的空間裡時常可見詩人在此聚會。
除了複合式書店，台北也興起圖書館制書店，像是藏身中山區2樓的「櫞椛文庫」，以詩集、小說類的書目為主，店家擺設如居家一般，許多讀者都是直接席地而坐；而擁有超過2萬冊豐富藏書的「不只是圖書館」，則有百餘種國內外設計雜誌；設計師蔡南昇開設的「薄霧書店」，是採取單次計費入場制，館藏超過半數都是日本雜誌，其中不乏已絕版的創刊號。
與貝果名店「好丘」合作的mini BOVEN雜誌圖書館，則是BOVEN雜誌圖書館的天母新分館，因應天母居民習性，館藏多數都偏向園藝、編織等生活實用類雜誌；攝影人曹良賓創辦的「Lightbox攝影圖書室」，則有感於台灣攝影文化在國際間能見度低，與台灣攝影資料與資源分散且疏於整理，因此創立以攝影刊物為主的閱讀空間；王品集團董事長戴勝益創辦的「益品書屋」，不只曾獲第24屆亞太地區室內設計大獎「公共空間」優勝獎，還提供近3千本藏書，並以國外精裝書為主。
出版業越不景氣，書店越需有特色。不管你是不是文青，都不妨找時間造訪看看，畢竟這些書店在打造舒適空間時，也提供有趣閱讀體驗，讓你多種願望一次滿足！
【更多台北特色書店內容，就在2017.02.25週六的週末生活版！】
Café MUJI A11店
書店為實踐好感生活的具體空間。（記者臺大翔攝）
TSUTAYA BOOKSTORE 信義店
靜止的書與人群流動的咖啡廳營造出輕鬆氛圍，客人能在不同角落找到適合自己的秘密基地。（記者臺大翔攝）
櫞椛文庫
Reading（閱讀）是一種信仰，更是一種力量。閱讀不分性別、宗教或種族，任何人都享有閱讀的Right（權利）。（記者陳宇睿攝）
登小樓
每個人都可以是一位詩人，簡單話語皆能成詩。（記者陳宇睿攝）
不只是圖書館
「不只是圖書館」是一個啟發思想的媒體，透過每個月不同的展期，帶給讀者不同的啟發。（記者陳宇睿攝）
薄霧書店
從經典雜誌的風格演變，也能獲得靈感與提醒。（記者臺大翔攝）
mini BOVEN雜誌圖書館
大家都能遇見屬於自己的書，彷彿難得的一期一會。（記者臺大翔攝）
Lightbox攝影圖書室
閱讀是日常生活的一部分，隨身帶本書，如同日用品般，在每天的生活中使用它。（記者陳宇睿攝）
益品書屋
3C只是資訊的傳達，只有閱讀才有文化的厚度。（記者陳宇睿攝）
青鳥書店
建一間自由的書店，從獨立思考中找到幸福。（記者陳宇睿攝）
台北複合式書店一覽表。（製表／自由時報週末生活版）
台北圖書館制書店一覽表。（製表／自由時報週末生活版）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 有圖為證！ 血汗烘焙坊索賠59萬證據曝光...
- 獨家》教育部新政次 北科大校長姚立德出任
- 基隆市政府老宿舍 「外鄉女」來取景
- 台江大道最後一哩路 3月12日全線通車
- 日人䁬屏東中正國小石碑 鼓勵孩童常懷感謝心
- 影帝7病纏身只剩印傭 打算遺產分給她
- 不是1億是4.5億？鄉民神分析辛龍中獎碼讓人跪了
- 《台股青紅燈》台商跳樓大拍賣
- 一天親熱5次！劉愷威爆楊冪情趣
- 蔡總統：改變228沒加害者現狀
- 日本毒品走私來源 中國第一占7成 台灣第三
- NBA》雷霆公牛多人交易 魏少內外線都添助手
- 《觀察筆記》誤國
- 柯家洋柯震東 在家不聊李毓芬
- 妹妹罹難責任險理賠 金管會認定哥哥無法申領...
- 朱立倫重要政策 柯文哲預言：淡海輕軌將虧到「不省人事」
- 跨聯盟職棒交流 台韓7隊1週對戰
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 國道五號宜四匝道疏運 礁溪促拓寬2鄉道
- 自由廣場》核廢料拆穿核電神話
- 習近平改組經濟部門 何立峰任發改委主任
- 「一銀盜領案」手法？ 外籍車手來台取詐款
- （雲林）鴨場高規格管制 鴨農怨不公平
- 防死禽「偷渡化製」 苗縣籲檢舉
- 228交管 南投加強稽查賞櫻遊覽車
- 批評川普的大法官金斯伯格：沒打算自請下台
- 【朵朵小語】內在的旅程
- 米蘭時裝週 Gucci男女合秀感官衝擊
- 薛化元：還有機關拒開放228檔案
- 自由談》李逸洋陳庚金與八百壯士
- 西甲》皇馬本週補賽輸球 C羅怒嗆隊友 （影音）
- 基隆果菜市場 三月一日起自治管理
- 竹縣首座狗狗公園 竹東下月啟用
- 趁你醉要你命！ 2人聯手打死同事判刑
- 爺孫戀女星密會新歡 希望「可以生寶寶」
- 台股收盤下跌18.84點 報9750.47點
- 宜蘭農舍取消房屋稅加價 拍板定案
- 明重返戰場 豪只想要贏
- 台電用中國空拍機 輸配電網恐遭掌握
- 美律中國兩公司 讓售東莞立訊
- 台日對抗賽》潘武雄4年前砲轟田中 因為連續2球都一樣
- 辛龍樂透中1.2億 5大好運特徵全符合！
- 不滿英國脫歐 傳蘇格蘭明年再獨立公投
- 海協副會長鄭立中 遭撤職
- 瞎毀？丈夫吸食海洛因 妻子也跟著陷進去
標題：週報》逛書店還要排隊！？沒錯～特色書店正夯
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email