清交梅竹賽開幕賽 兩校長敲鑼開賽

2017-02-24 17:11

［記者洪美秀／新竹報導］清華與交通兩所大學的梅竹賽今天因天公喜降甘霖，開幕賽移師室內舉行，由交大校長張懋中及清大校長賀陳弘共同敲鑼揭開為期3天的年度熱血體育盛事，張懋中也鼓勵學生踴躍表現、展現最佳的運動家精神，更邀請學生們為選手加油，延續兩校的傳統。

今年丁酉梅竹賽原開幕地點在交大田徑場，因雨勢不減而移師室內舉行，精彩的啦啦隊表演也因場地限制不得不取消開幕表演，雖然天公不做美，但不影響師生熱情，現場氣氛熱絡，兩校火力班同學也分別身穿代表清大的紫色、代表交大的紅色衣服、綁上頭巾，展現信心與氣勢。

開幕由兩校選手介紹揭開序幕，緊接著梅竹籌備委員會總召集人顏敦賢現場喊話：「請用盡你們的全力、感受梅竹、了解梅竹！」為期3天的賽程，邀請兩校學生盡全力投入。

清華大學校長賀陳弘和交通大學校長張懋中都說，梅竹賽是校友們最驕傲的傳統，儘管在多年之後仍會懷念當時梅竹賽的記憶，清交兩校的關係是「我中有你，你中有我」，期許兩校同勝、共享比賽，相互成長。

開幕儀式由兩校校長的開鑼儀式後展開，已邁入49年的梅竹賽正式開打，可洽2017丁酉梅竹官網。