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蔣介石銅像下架 中興大學換上已故校長湯惠蓀銅像

2017-02-24  16:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕每年228前後，全台各地迭傳蔣介石銅像被潑漆破壞。中興大學從善如流，今年初已將「蔣公」銅像下架，換成已故校長湯惠蓀銅像，銅像下方原本充滿黨國洗腦與威權崇拜的「永懷領袖」題字，也已改成興大校訓「誠樸精勤」。

在中興大學矗立數十年的蔣介石銅像，去年228期間被人用紅漆噴上「狂賀蔣中正榮獲大獎二十世紀殺人魔」、「殖民」等字，校方事後緊急用帆布覆蓋，學生團體則要求校方踏出威權校園體制的第一步，撤除蔣介石銅像。

興大學生社團新聞社為此在去年3月18日進行第1次銅像存廢問卷調查。調查結果，贊成保留17％，贊成移除49％，無意見34％。校方也隨即辦理第1次公聽會，並由新聞社再次問卷調查，此次贊成保留銅像的60.9％，贊成移除者有33.6％。

由於2次學生主導的問卷調查結果大相逕庭，因此校方在去年改由副校長督導，辦理正式的問卷及公聽會，並於十月由興大師生投票，有6成贊成移走，校務會議遂決定將蔣介石銅像移至校史館，並改立前已故校長湯惠蓀銅像。

今年元月下旬，校方展開拆除蔣介石銅像改立湯惠蓀銅像工程，銅像下方題字也由原本充滿黨國洗腦與威權崇拜的「永懷領袖」改成興大校訓「誠樸精勤」，不少前往校園運動的民眾打趣說，「民族救星」總算下架了！

即將就讀興大公研所碩士班的市議員張玉嬿和晨運民眾說，興大是中部的指標性大學，能率先示範校園轉型正義，特別有象徵意義；再者，與其每逢228就要擔心蔣介石銅像被潑漆破壞，最好校園所有的銅像，都能統一擺放至慈湖公園集中管理。

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  • 興大校園的蔣介石銅像下架，換上前校長湯惠蓀銅像，題字也改成「誠樸精勤」。（記者黃鐘山攝）

    興大校園的蔣介石銅像下架，換上前校長湯惠蓀銅像，題字也改成「誠樸精勤」。（記者黃鐘山攝）

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