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台灣第一古琴「萬壑松」 竹市美術館展出

竹塹詩人林占梅最愛的古琴「萬壑松」琴音重現，由製琴師單志淵（右）以1：1比例複製。（記者洪美秀攝）

2017-02-24  17:06

［記者洪美秀／新竹報導］竹塹文學詩人林占梅擅琴書畫，他所擁有的「萬壑松」古琴已有1260年琴齡，目前由私人收藏，製琴師單志淵透過科學方式專利製古琴，花半年時間重現「萬壑松」的古琴聲，當渾厚低沉且韻音繞樑的古琴聲，重現迴盪在新竹市美術館，讓林占梅的後代林事樵校長感動不已。

「從台灣的第一床古琴談起〜林占梅、單志淵 古琴樂器製作特展」讓新竹市美術館展場迴盪濃厚古琴韻味，13床古琴與傳統琴，和40餘件民族樂器，襯托出美術館的古蹟風貌。

林占梅的「萬壑松」古琴，琴聲渾厚，林占梅後代林事樵說，當年高祖父為軍中將士撫彈此琴，除安撫人心，也讓軍心更加穩定，「萬壑松」古琴聲音質渾厚，製琴師傅單志淵以1：1複製，再現文化瑰麗風華，文化局在美術館舉辦林占梅與古琴講座、親子活動及音樂會，展期到3月26日。

文化局表示，台灣第一位擁有古琴的竹塹先賢林占梅，與運用現代最新科技製作古琴的單志淵，在美術館的古蹟建築中展開精采對話，由「古琴」串聯傳統與現代，一樓展出單志淵與林占梅個人簡介，及單志淵歷年專利發明的經典樂器。

二樓展出單志淵所製專利古琴與12床傳統古琴，及林占梅「萬壑松」依比例複製的唐琴。

林占梅珍藏的「萬壑松」古琴，是台灣歷史有紀錄的第一把古琴，2008年前單志淵以1：1的比例複製，林事樵說，高祖父林占梅一生急公好義、淡泊名利，毀家紓難，保鄉衛民，且風雅成性，能書畫、擅琴，尤精於琴詩相濟，藏有古琴數張。

林事樵說，先祖林占梅的《潛園琴餘草》約有詩1900餘首，其中以詠琴為主的詩篇最多，足見彈琴已融入其園林生活，更常彈奏「萬壑松」古琴，此琴已有1260年琴齡，是台灣歷史有紀錄的第一把古琴。

製琴師單志淵喜愛江南絲竹，舉凡古琴、古箏、揚琴、二胡、琵琶等皆精通深入，在中國樂器製作上獲專家考驗及讚賞，榮獲多項專利及優等獎項，投身製琴已逾30年。

明（25）日開幕式中，將邀請新竹詩人武麗芳博士主講「林占梅與他的古琴」，現場還有詩社吟唱古詩，邀請民眾進入古琴世界，與詩人林占梅共舞琴韻。

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  • 製琴師單志淵也展出12把古琴和各種古典樂器的製作過程，即日起在新竹市美術館展出。（記者洪美秀攝）

    製琴師單志淵也展出12把古琴和各種古典樂器的製作過程，即日起在新竹市美術館展出。（記者洪美秀攝）

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