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上海航空引擎故障折返松機 機上312人虛驚一場

2017-02-24  16:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕上海航空今日一架編號FM852要從松山機場飛往上海虹橋的班機，機上搭載299名旅客，當中還有3名嬰兒，於中午12點52分起飛不久，駕駛就發現引擎有故障情況，決定折返松山機場，飛機於下午1點49分落地；民航局台北國際航空站主任朱耀光表示，目前上海航空將於下午5點30分，再派一架飛機到松山機場，將這批旅客載往虹橋。

FM852班機原定中午11點45分起飛，但因班機抵達台灣時間延誤，直到中午12點52分才飛往上海虹橋機場。朱耀光表示，該班機引擎故障，但目前了解並沒有出現火光的情況。該飛機共搭載299名旅客與13名機組員。

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  • 上海航空一架編號FM852班機從松山機場飛往上海虹橋，起飛後發現引擎出現故障情形，決定折返松山機場，機上312人虛驚一場。圖為松山機場飛機起降情形。（資料照，記者羅沛德攝）

    上海航空一架編號FM852班機從松山機場飛往上海虹橋，起飛後發現引擎出現故障情形，決定折返松山機場，機上312人虛驚一場。圖為松山機場飛機起降情形。（資料照，記者羅沛德攝）

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