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剛解除禁運禁宰 農委會今公布花蓮2鴨場染H5N6

示意圖，圖與新聞無關。（資料照，記者詹士弘攝）

2017-02-24  16:35

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天0點和中午12點才剛分別解除禁運禁宰，下午立刻宣布新增2例花蓮2鴨場檢出H5N6案例，已由花蓮縣動植物防疫所執行後續防疫處置措施。

農委會公告截至5月31日止，鴨隻應經檢驗禽流感陰性，並檢附檢測報告，才可以送往屠宰場屠宰。花蓮縣鳳林鎮2鴨場確診H5N6新型高病原禽流感，即為上市前檢測發現。

但採樣送檢後24小時內會先檢出H5亞型高病原禽流感，再耗時3天完成病毒定性。因此今天確診H5N6的花蓮2鴨場，應會在3天前檢出H5亞型高病原禽流感陽性。

但昨天農委會宣布解除禁運禁宰令，對這2鴨場檢測異常都隻字未提，讓外界質疑，農委會為了按照原定計畫解除禁運禁宰而有隱匿疫情之嫌。

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