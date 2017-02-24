快訊圓夢魔法師 讓愛心飛揚
白沙屯媽袓進香遶境 注意交管、小心防竊
2017-02-24 16:20
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕通霄白沙屯媽祖訂於106年2月26日2時30分起駕出發至北港朝天宮進香，於3月8日7時回鑾進入苑裡鎮，14時至通霄鎮通灣慈后宮駐駕，由於出發時程適逢228連續假期，加上今年報名人數達到破紀錄的25000人，加上車流可能造成交通堵塞，通霄警分局將實施道路交通管制。
2月25日18時至2月26日6時，臺一線124.1公里至125.8公里南下車道封閉；另外2月25日18時至2月26日3時，通霄鎮白東里海濱路、後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海濱路、通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、白沙屯拱天宮牌樓至拱天宮媽祖廟前等路段，白沙屯地區道路交通管制通行。
3月8日12時至3月8日22時，臺一線130公里至131.5公里北上車道封閉；3月9日6時至3月9日14時，臺一線124.1公里至131.5公里北上車道封閉。
另外，由於進香民眾多，難免會有宵小混入，警方呼籲民眾小心防竊。
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