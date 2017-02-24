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新北捷運局駁柯P：淡水人口穩定成長 看好輕軌運量

2017-02-24  16:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕台北市長柯文哲今早主持北市府交通會報，提到淡海輕軌、過度開發的公宅或大眾運輸系統周邊建案，沒考量人口變化的影響，「我看會虧到不省人事。」對此，新北市捷運工程局回應，淡水區人口穩定成長，輕軌運量前景看好。

柯文哲今早評過去許多政治人物規劃交通建設時，從未考慮過人口變化，像台灣在2020年到2030年人口會達到MAX，緊接著就會下降，這對未來轉型為公共住宅的林口世大運選手村可能會是一個大問題，他質疑未來要去哪裡找那麼多人入住？另外他也提到淡海輕軌，他表示目前淡海周圍空屋一堆，「蓋那麼多幹嘛，真的是神經病」，且未來若人口更少，不僅房子沒人住，「淡海線要給誰用，我看會虧到不省人事。」

對此，新北市捷運工程局副局長李政安反駁，指將於107年完工通車的淡海輕軌第一期，將成為大台北捷運路網一部分與淡水線紅樹林站銜接轉乘，有利於吸引台北市民眾前來淡水入居，並連接淡水舊市區與新市鎮，預估到110年運量會有4.4萬人，130年預估會有7.6萬人。

李政安強調，目前淡水區人口數達16萬6千多人，依人口統計資料，截至去年，淡海地區人口數每年成長3500人，並且逐年持續快速成長，而據淡海新市鎮特定區計畫發展計畫，第一期開發區計畫人口規模總數達13萬人，未來淡海新市鎮人口具備成長潛力。

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  • 淡海輕軌工地。（資料照，記者李雅雯攝）

    淡海輕軌工地。（資料照，記者李雅雯攝）

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相關關鍵字： 柯文哲 淡海輕軌 淡海輕軌捷運
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