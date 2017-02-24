考招連動新方案 國教盟：將引發亂象與民怨
〔記者林曉雲／台北報導〕大學招聯會常委會昨天公布110年大學入學規劃方案，採「考招考招、兩次分發」的方式。國教行動聯盟理事長王立昇今天抨擊此方案違背民情，也不符合教育部之前訂定的考招三原則，必將引發亂象與民怨，招聯會要負最大責任。國教盟籲請教育部於該案送教育部核備時嚴格把關，負起監督及教育決策總責，並接受全民檢驗與究責。
王立昇表示，「考完再招」為日前二百多位高中主管強烈呼籲的訴求，招聯會卻完全忽視。「多管道一次分發」則是為照顧廣大學子的教育選擇權，符合諾貝爾經濟學獎理論，達到「分發適配」的效果，招聯會亦罔顧學理及學生與家長的權益。
王立昇也抨擊，有些大學面臨少子化的壓力，不得不「搶到學生就好」，但少子化的問題應以轉型或行政手段來解決，怎能犧牲學子權益呢？國教盟對於招聯會常委會這樣不能「以學生為本位」、而只「以學校為本位」的決議，深表遺憾。
王立昇表示，現在制度設計依然維持過去「廣設大學」、「十二年國教高中職入學制度」的思維，要減輕考試壓力、快樂學習。但事實上，壓力並非來自考試，而是人民希望能靠教育翻身的升學競爭，如果不比公平考試的分數，而變成比關係、比家世，在台灣這個「關係主義」盛行的社會，不當的壓力更令學生及家長難以承受。
國教盟也認為，學習歷程檔案如果能減輕學生過去申請入學時準備「備審資料」的負擔，沒有侵犯到學生的隱私權，讓學生能表現其強項，作為參採項目，尚可接受。但如果以標準化方式運用學習歷程檔案，將在校成績作為比序依據，強制要求修課範圍，則將造成學生更大與長時間的負擔，絕不可行。
王立昇強調，適性、公平、簡單、並能提高競爭力為升學制度最重要的規劃原則，為達到適性原則，多管道入學制度有其必要，但甄選入學的比例絕不能高。制度要公平簡單，要讓弱勢家庭孩子有「教育翻身」的機會，強烈呼籲教育部負起最後把關的責任，不能讓誤人誤國的入學制度得以遂行。
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標題：考招連動新方案 國教盟：將引發亂象與民怨
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