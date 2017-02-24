救災利器也環保 鹽水消防分隊獲贈泡沫滅火裝置

移動式泡沫滅火裝置（泡沫產生器）放在鹽水消防分隊消防車上出勤，分隊長陳中和稱讚提升分隊滅火救災能力。（記者楊金城攝）

2017-02-24 16:50

〔記者楊金城／台南報導〕御翔順股份有限公司今天捐贈價值67萬元的1台移動式泡沫滅火裝置（泡沫產生器）給鹽水消防分隊，不只強化基層分隊滅火救災能力，製造的也是環保泡沫兼顧環境保護觀念，對保障民眾生命財產安全是項救災利器。

捐贈儀式由御翔順董事長王文煌將移動式泡沫滅火裝置，捐贈給南市消防局副局長楊宗林、第一大隊大隊長丁春能等代表受贈，楊宗林感謝御翔順的善行。

御翔順從事先進消防滅火系統的研究、開發、設計、提供和製造，產品也獲得UL、CE等多項安規認證。

鹽水消防分隊長陳中和說，移動式泡沫產生器日前在新營區回收場火警實戰中，針對大面積場所，展現機動敏捷迅速之功能，裝置內裝6公升泡沫液，加上車上1.3公噸水源，發揮壓制滅火功能。