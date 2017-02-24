| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

救災利器也環保 鹽水消防分隊獲贈泡沫滅火裝置

移動式泡沫滅火裝置（泡沫產生器）放在鹽水消防分隊消防車上出勤，分隊長陳中和稱讚提升分隊滅火救災能力。（記者楊金城攝）

2017-02-24  16:50

〔記者楊金城／台南報導〕御翔順股份有限公司今天捐贈價值67萬元的1台移動式泡沫滅火裝置（泡沫產生器）給鹽水消防分隊，不只強化基層分隊滅火救災能力，製造的也是環保泡沫兼顧環境保護觀念，對保障民眾生命財產安全是項救災利器。

捐贈儀式由御翔順董事長王文煌將移動式泡沫滅火裝置，捐贈給南市消防局副局長楊宗林、第一大隊大隊長丁春能等代表受贈，楊宗林感謝御翔順的善行。

御翔順從事先進消防滅火系統的研究、開發、設計、提供和製造，產品也獲得UL、CE等多項安規認證。

鹽水消防分隊長陳中和說，移動式泡沫產生器日前在新營區回收場火警實戰中，針對大面積場所，展現機動敏捷迅速之功能，裝置內裝6公升泡沫液，加上車上1.3公噸水源，發揮壓制滅火功能。

廣告
  • 御翔順董事長王文煌（左3）捐贈泡沫產生器給鹽水消防分隊。（記者楊金城攝）

    御翔順董事長王文煌（左3）捐贈泡沫產生器給鹽水消防分隊。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：救災利器也環保 鹽水消防分隊獲贈泡沫滅火裝置


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.