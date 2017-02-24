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健康飲食「王力宏」？是「黃綠紅」啦！
2017-02-24 16:50
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄教育局與文化部、帕莎蒂娜國際餐飲集團，今天在小港區漢民國小舉辦「味覺教育」活動，向學生宣導健康飲食「黃綠紅」的重要性，並由餐廳主廚引導學生體驗「酸、甜、苦、鹹、鮮」基本味覺，辨識食材的外觀、氣味和口感，從小培養對食的講究與品味。
今天主辦單位準備的「黃綠紅」代表食材分別為黃色的鳳梨與黃甜椒、綠色的冰菜、紅色的番茄與泡菜；林姓學生表示，接受味覺教育後，不僅認識更多蔬菜，也感受到農民的辛勞。
范巽綠表示，飲食與味覺、品味、文化息息相關，如何吃得健康及美味是重要的課題，教育局持續結合產、官、學界資源，將味覺教育推廣至全台灣。
文化部次長楊子葆指出，中央與地方攜手合作推動校園味覺教育，厚植教育軟實力。
高雄市議員林宛蓉也出席活動，她發起高雄市地球關懷協會，長年致力推廣「少吃肉、多蔬果，健康又環保」概念，不僅自己身體力行，更經常到校園宣導。
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