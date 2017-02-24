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基隆火車站南口停車場完成招商 3/6至10日免費試停

2017-02-24  15:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆火車站南口停車場台鐵已完成招商，釋出612個機車位及55個汽車位，3月11日正式營運，市長林右昌今天下午前往了解進度，廠商表示，3月6日至10日共5天期間，開放民眾免費試停，熟悉停車空間及動線。

基隆火車站南、北口未來會有1600多個機車停車格，市府將進行火車站周遭交通評估後整頓大執法，林右昌說，將來孝四路周邊騎樓停得滿滿的機車族，希望都能停到合法車格，給民眾一段適應期，約莫4月中旬起整頓車站周邊違停交通。

基隆火車站南口停車場面積6912平方公尺，劃設612個機車位及55個汽車位，含無障礙車位，機車採當日計次每次20元，汽車每小時30元，當日最高收費150元；同時，並提供機車每月450元，汽車每月3200元、季繳3000元的好康優惠。

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  • 基隆火車站南口停車場完成招商，3月6日至10日免費試停。（記者林欣漢攝）

    基隆火車站南口停車場完成招商，3月6日至10日免費試停。（記者林欣漢攝）

  • 基隆火車站南口停車場釋出612個機車位及55個汽車位，3月11日正式營運。（記者林欣漢攝）

    基隆火車站南口停車場釋出612個機車位及55個汽車位，3月11日正式營運。（記者林欣漢攝）

  • 市長林右昌了解難口停車場進度。（記者林欣漢攝）

    市長林右昌了解難口停車場進度。（記者林欣漢攝）

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