雙胞胎兄弟為重病父而戰 全國中等學校自由車賽奪金

2017-02-24 15:46

〔記者張軒哲／台中報導〕為父而戰！全國中等學校自由車錦標賽甫落幕，日南國中勇奪10金5銀8銅，並獲國男與國女組團體總錦標冠軍，該校幾乎囊括國男、女組別各一半的金牌，破隊史記錄，其中選手雙胞胎兄弟孫啟榮、孫啟源因父親重病臥病，一度想棄賽，在家照顧父親，但父親鼓勵兄弟參賽，雙胞胎選手不負眾望，獲團隊追逐賽金牌、團隊公路賽金牌，將金牌獻給病榻的父親。

日南國中自由車隊自民國一百年成立，在教練林恒暉率隊苦練下，近年逐漸展露頭角，校長舒富男說，兄妹檔鄭亦恩、鄭念庭這次各奪三金。就讀國三雙胞胎選手孫啟榮、孫啟源也分別奪下三金、二金，平時兩兄弟就以對方為目標互相良性競爭，更在越野登山等強項獲得越野賽三、四名，越野下坡賽三、四名佳績，這次雙胞胎兄弟為了正與重病奮戰的父親而賽，讓父親覺得備感欣慰。

另外，范宏齊這次獲得兩金，他的哥哥范宏鍇目前是大甲高中自由車選手，表現優異。一年級的張家嘉，第一次參加比賽也獲得兩銀、兩銅佳績。

台中市府教育局長彭富源表示，台中市府近年在海線地區積極推展自由車運動，與大甲地區在世界著名的自行車產業產學合作，補助大甲國中和日南國中成立自行車社團，邀請教練和選手將競技與維修技術共同分享並扎根普及，期許自行車無論國際賽事或是產業發展上成台灣之光。