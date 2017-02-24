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路上名車多非錯覺 台灣賓士銷售創單月新高

台灣排名賓士全球前10大市場。（路透）

2017-02-24  15:42

〔即時新聞／綜合報導〕台灣豪華車市場熱絡，賓士（Mercedes-Benz）去年在台賣出2.5萬台，每17台新車就有1台是賓士，台灣更是賓士全球前10大市場。

根據《中央社》報導，台灣賓士總裁邁爾肯（Eckart Mayer）談到，賓士去年全球銷售數為200萬台，台灣賣出近2.5萬台，是國內近8年豪華車銷售龍頭，今年1月掛牌數也來到2860台，創台灣單月銷售新高。

報導中提到，賓士在台灣銷售屢創佳績的原因，在於做出產品區隔，外型和內裝的年輕化，成功吸引年輕族群注意，打破賓士「老人車」的印象，車主平均年齡也從50歲以上降至40至45歲。

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