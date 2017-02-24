中華電今與宏達電簽署年度合作備忘錄
2017-02-24 15:11
〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）與宏達電HTC（2498），今（24）日宣布雙方正式簽署2017年度合作備忘錄，雙方今年合作重點將放在上網速度、通路整合、物聯網以及行動支付上。
中華電信董事長鄭優表示，期許與HTC在新的一年攜手合作，強化中華電信於資通訊產業領導地位，藉由持續研發創新高品質服務，帶動台灣產業升級，共創價值。
今年度中華電信和HTC將著重於前瞻技術領域的合作，致力於載波聚合技術的精進，以提供最佳網路品質為目標；此外雙方近期也推出「LWA （LTE-WLAN aggregation） 4G+Wi-Fi 」飆網服務，獨步全球，引領台灣進入Pre 5G時代，透過網路及終端兩方的努力，讓使用者能有更快的上網速度及更高的穩定性。不僅如此，雙方也將整合通路力量，持續推動4G服務普及化。
另一方面，鑒於虛擬實境和物聯網應用服務逐漸深入消費者生活，雙方也將推動物聯網整合，將相關技術應用至消費者的食、衣、住、行、育、樂，全方位引領智慧生活。此外，預期2017年度行動支付生態系統漸趨健全，因應這股新興市場需求及發展，雙方也將聚焦合作於感應式行動支付的推廣，多元的支付應用。
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