菸酒檳榔三管齊下 扁桃腺癌找上門

2017-02-24 14:59

〔記者洪定宏／高雄報導〕59歲的陳先生經常抽菸、喝酒及嚼檳榔，10多年來「三管齊下」的惡果，就是罹患扁桃腺癌第二期；所幸在高雄醫學大學附設中和紀念醫院接受第三代達文西機械手術，成功切除腫瘤，沒有任何後遺症，只須定期回診追蹤即可。

主治的高醫耳鼻喉科醫師曾良鵬表示，病患因喉嚨痛持續達1個月，去年底求診，經切片確診為扁桃腺癌，因腫瘤為2x3公分，適合利用達文西手臂切除，同時進行頸部淋巴廓清術，1週後就能進食，病理組織報告沒有任何危險因子。

曾良鵬強調，口腔範圍的手術，如果用傳統方法，必須切開下唇，將下頷骨斷離，可能還要進行顏面重建手術，也有明顯疤痕，吞嚥也比較困難，恢復期長。

但使用達文西機械手術系統，因為有機器手臂及3D立體影像，只須小傷口就能精準切除腫瘤，將出血降到最低，減少傷口感染及疼痛，不必承受放化療及傳統手術帶來的副作用與併發症。

曾良鵬提醒有抽菸、喝酒及嚼檳榔習慣的民眾，不管是否已經戒除，最好每3個月或半年到醫院檢查。

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