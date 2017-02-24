台灣大宣布攜手Nokia建置5G平台

2017-02-24 14:45

〔記者王憶紅／台北報導〕2017年世界行動通訊大會（MWC） 即將於西班牙巴塞隆納登場，台灣大哥大今日正式對外宣布，攜手電信設備商諾基亞（Nokia）將建置5G與相關應用服務測試平台，搶先體驗10 Gbps 的5G峰值業界最快傳輸飆速，屆時將可提供承載數十億位元的超大寬頻，讓超高清視頻更流暢。這也是台灣大自去年7月底與電信設備商諾基亞（Nokia）簽署5G合作備忘錄後，雙方歷時7個月後就「5G 策略聯盟及實驗網」共同合作的具體展示。

同時，台灣大也率先宣布， 2月底將與Nokia合作完成vMG（Virtual Mobile Gateway） 的建置，成為台灣第一個支持企業NFV（Network Function Virtualization）網路設備的電信業者。

台灣大指出，NFV是5G核心網路的關鍵技術，具有部署靈活性、彈性規模、高可靠度和提供行動服務的能力，可針對不同客戶、不同應用，打造專屬的行動網路以滿足不斷增長的4G及物聯網（IoT）的連接需求，並為未來5G網路開啟第一步。

台灣大表示，5G在演進到2020年開始商轉的過程中，第一步為今年啟用NFV並建置NB-IoT功能，初期將陸續導入智慧電錶、車輛定位管理系統、居家保全等服務，等到NB-IoT完成，將支持耗電量低、傳輸量小方面的應用，可提供包括空氣汙染氣體和空氣品質的監測、水質感測、智慧水錶、停車場車位狀態偵測、寵物追蹤，以及病患離開醫院後的身體狀況追蹤等。另外，為了提供物聯網海量的IP位址需求，台灣大也完成網路系統IPv6的建置，足以應付未來物聯網大量終端設備連線。

在MWC展示演繹的5G先進技術，無論在高傳輸吞吐量，還是極低延遲性上的表現，都令人眼睛為之一亮。搭配NFV及NB-IoT更有助台灣大與已接觸的汽車業、3C製造商、智慧醫療（如穿戴裝置）、智慧電錶等業者的佈局上，可持續領先業界；特別是汽車業，各大車廠包含電動車現都積極尋求更好的物聯網應用，希望透過車上數據分析，創造最佳的顧客服務體驗，這些都將是台灣大與Nokia緊密合作導入的重要服務。