遭爆幫血汗烘焙坊關說 議長辦公室急否認

2017-02-24 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕台中知名烘焙坊遭爆壓榨員工，工時超長且沒有加班費，工作期間還不時遭言語辱罵，彭姓老闆甚至向離職的實習生和員工求償59萬。如今更有員工指出，聽聞有「議長」幫忙關說，台中市議會議長林士昌辦公室對此極力否認，強調完全不認識該烘焙坊老闆。

根據《蘋果日報》報導，議會副秘書長兼議長辦公室主任彭乾銘表示，議長辦公室全體同仁從未關心或了解這家店，也沒有打過關切電話。他還提到，在原先的新聞出刊後，辦公室已致電中市勞工局詢問，可以確定林士昌沒有關說。

被問到林士昌是否認識彭老闆一家人，彭乾銘急忙撇清說不認識，但也坦言這樣的傳聞對他們造成困擾，會保留法律追訴權。