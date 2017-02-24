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一則「乘客誤按公車警鈴」的舊聞 周偉航哭了....

一則2015年，乘客要按下車鈴，卻誤按了公車警鈴的舊新聞，被網友翻出來找笑點。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-02-24  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕2015年一則「乘客欲按下車鈴卻誤按公車警鈴」的舊新聞，近日卻被網友翻出來發現報導內容有「亮點」，臉書上多個粉絲頁也紛紛轉PO，作家周偉航說：「看了之後，我哭了。笑到流淚。」

新聞內容為，一名乘客因公車上加蓋的警鈴外觀和下車鈴太相似而誤按，讓她十分尷尬，她接受媒體電話訪問時表示，由於兩種鈴看起來一樣，她先開蓋子按下去以後，不疑有他的往前走要下車，卻突然警鈴大作。新聞台因此也訪問了搭乘公車的小妹妹，記者問她：「妳會不會按錯？」小妹妹直白的應答：「我不會（按錯），因為我會看字。」

周偉航在臉書頁「特急件小周的人渣文本」上轉PO這段訪問，說他笑哭了，臉書粉絲頁「肯腦濕的人生相談室」及「垃圾文界的一位美少年」也轉載，並且分別評論：「讀書識字的重要」、「台灣的小朋友真的很棒」。

PTT的Joke板上，許多網友留言表示，「妹妹神助攻」、「妹妹太誠實」、「妹妹好可愛」、「妹妹的嘲諷技能超過一百分」、「小孩子不會騙人」。不過，也有網友說，警鈴跟下車鈴真的太像，一不小心就會誤按。

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