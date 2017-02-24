| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北工廠火警 竄出驚人火煙 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

南市自造教育示範中心啟用 8衛星學校齊推廣

2017-02-24  14:19

［記者劉婉君／台南報導］台南市自造教育示範中心今天啟用，為教育部補助全台11個縣市之一，將以新興國中為中心學校，並選出8個衛星學校，共同推動，落實創新自造教育，提升南市在創意領域的國際競爭力。

台南市自造教育示範中心設於新興國中，由教育部國民及學前教育署代表、高雄師範大學校長吳連賞、計畫主持人王仁俊、台南市副市長張政源、教育局長陳修平及新興國中校長趙克中等人共同啟動，展開南市自造者教育的新里程碑。

陳修平表示，自造者教育強調讓學生動手做、創意思考及問題解決的能力，8個衛星學校包括佳里國中、文賢國中、官田國中、仁德國中，麻豆國小、崑山國小、賢北國小、海東國小，希望藉此突破地域及學制的限制，於學期期間或寒暑假，規劃自造社團體驗營隊等，使Maker教育可以向國中小延伸，培育南市自造人才。

啟動儀式由榮獲12次全國冠軍的新興國中口琴樂團吹奏揭開序幕，並有3D無人機特技飛行演出，成功大學航太系也捐贈無人機模型給自造教育中心，代表中心與在地大學的合作，現場也展示南市在自造教育推動的成果。

廣告
  • 台南市新興國中展示自造教育成果。（記者劉婉君攝）

    台南市新興國中展示自造教育成果。（記者劉婉君攝）

  • 台南市自造教育示範中心啟用。（記者劉婉君攝）

    台南市自造教育示範中心啟用。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：南市自造教育示範中心啟用 8衛星學校齊推廣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.