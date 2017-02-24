南市自造教育示範中心啟用 8衛星學校齊推廣

2017-02-24 14:19

［記者劉婉君／台南報導］台南市自造教育示範中心今天啟用，為教育部補助全台11個縣市之一，將以新興國中為中心學校，並選出8個衛星學校，共同推動，落實創新自造教育，提升南市在創意領域的國際競爭力。

台南市自造教育示範中心設於新興國中，由教育部國民及學前教育署代表、高雄師範大學校長吳連賞、計畫主持人王仁俊、台南市副市長張政源、教育局長陳修平及新興國中校長趙克中等人共同啟動，展開南市自造者教育的新里程碑。

陳修平表示，自造者教育強調讓學生動手做、創意思考及問題解決的能力，8個衛星學校包括佳里國中、文賢國中、官田國中、仁德國中，麻豆國小、崑山國小、賢北國小、海東國小，希望藉此突破地域及學制的限制，於學期期間或寒暑假，規劃自造社團體驗營隊等，使Maker教育可以向國中小延伸，培育南市自造人才。

啟動儀式由榮獲12次全國冠軍的新興國中口琴樂團吹奏揭開序幕，並有3D無人機特技飛行演出，成功大學航太系也捐贈無人機模型給自造教育中心，代表中心與在地大學的合作，現場也展示南市在自造教育推動的成果。