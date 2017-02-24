漁會選舉將登場 台東縣有個漁會競爭好激烈

2017-02-24 14:12

［記者張存薇／台東報導］漁會選舉3月18日將投票，台東縣3個區漁會中，台東區現任總幹事李振元爭取連任、綠島區漁會由推廣課長李秀蓮出馬，均一人候聘無競爭，新港區漁會罕見出現兩強較勁，地方人士說，至少是30年來最激烈的一次。

四屆的新港區漁會總幹事蔡富榮將退休，推出推廣部主任陳俊銘接棒，對戰水試所東部海洋生物研究中心助理研究員江偉全，江服務在地10多年，父親江文隆曾任漁會總幹事、成功鎮長；42歲的陳俊銘民國86年就進漁會，從推廣業務基層做起，兩人實力都很堅強，連帶會員代表競爭也很激烈，共48人搶31席，另有22人搶11席理事，監事則為6選3。