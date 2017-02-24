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超級眼鏡蛇攻擊機女飛官 瞄準阿帕契

國軍首位AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機女性飛官陳品棻。（記者曾迺強攝）

2017-02-24  14:07

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國軍首位AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機女性飛官陳品棻，今天回母校嘉義縣協同中學分享求學與受訓經驗，她自爆「自己喜歡攻擊、不愛救護」，經過艱辛訓練才掌握飛行技巧，她鼓勵學子勇於挑戰、學好英語及培養國際觀，才能活出屬於自己的藍天。

27歲陳品棻是民雄人，現於陸軍航空602旅服役，她說，小時候的夢想是飛上青天，國、高中念協同中學期間，靠著苦讀英文雜誌與廣播培養英文能力，畢業後報考陸軍官校飛行生，因英文與在校成績俱佳，1年後獲選每年只有4個名額的美國維吉尼亞軍校進修機會，去年底在台完成AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機飛行訓練，今年初正式駕駛AH-1W出現在國人面前。

陳品棻說，國內早有直升機女性飛官，但大多是駕駛救災運輸用的直升機，她選擇攻擊直升機，是因武器系統與飛行技巧複雜，具挑戰性，她鼓勵學弟妹要跳脫原有框架，才能朝夢想前進，她還說，未來想往更高階的機型挑戰，駕駛AH-64E阿帕契攻擊直升機。

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  • 陳品棻（站立者右）今天受協同中學校長余繼光（站立者左）邀請，回母校分享求學與受訓經驗。（記者曾迺強攝）

    陳品棻（站立者右）今天受協同中學校長余繼光（站立者左）邀請，回母校分享求學與受訓經驗。（記者曾迺強攝）

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