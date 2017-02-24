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竹縣消防局近20年 退休人員終於有個「家」

2017-02-24  13:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局於87年7月成立，今年即將邁入20年，一群退休的打火弟兄成立消防退休人員協會，聯誼室今天溫馨啟用；理事長張德旺歡迎大家常「回家」坐坐，未來也將舉辦聯誼活動，關懷彼此的生活。

縣消防局長孫福佑2年前即希望成立消防退休人員協會，但由於退休人員不多，且分散各地、各自忙碌，聯繫不易；歷經數月努力，終於在去年12月30日召開成立大會，現有會員40多人，消防局特別整理一樓空間作為退休人員聯誼室，今早啟用，副議長陳見賢也請助理陳建淳到場致意，希望退休人員的生活越來越美滿。欣逢孫福佑生日，協會臨時準備蛋糕一同慶生。

張德旺在消防局服務30年，自保養場退休後，仍當志工繼續指導後進，同時擔任新豐義消顧問，出錢出力，也投入新豐鄉中崙社區關懷據點，熱心地方事務。

張德旺說，消防工作戰戰兢兢，著重團隊合作，因此大家對消防局都有很深的情感；隨著退休人數增加，大家年紀也漸漸大了，藉此成立協會彼此關懷照顧，重溫昔日美好時光。孫福佑則強調，退休人員是消防力量的延伸，希望同仁經常回來經驗分享。

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  • 新竹縣政府消防局今年即將邁入20年，一群退休的打火弟兄成立消防退休人員協會，聯誼室今天溫馨啟用，歡迎大家常「回家」坐坐，關懷彼此的生活。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府消防局今年即將邁入20年，一群退休的打火弟兄成立消防退休人員協會，聯誼室今天溫馨啟用，歡迎大家常「回家」坐坐，關懷彼此的生活。（記者廖雪茹攝）

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