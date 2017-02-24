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鄉長化身導覽員 細說公園花燈故事

2017-02-24  13:55

〔記者陳燦坤／雲林報導〕四湖鄉長蘇國瓏今天化身導覽員，向幼兒園小朋友解說運動公園裡每一件花燈故事，花燈有卡通造型，也看得到家鄉傳統武術花燈，蘇國瓏認為這次台灣燈會許多民眾沒機會欣賞，現在可以就近觀看。

台灣燈會結束後，四湖鄉公所將認養的花燈載回四湖運動公園佈置，蘇國瓏今天上午帶領幼兒園的不朋友參觀，同時提到這次台灣燈會，鄉公所的主題燈「南瓜仙子彩繪悠遊趣」便是融入地方特色農產南瓜及大蒜，公園裡也看得到打拳的花燈，說明四湖鄉也是台灣武學發展的重鎮。

雖然今年台灣燈會在雲林縣舉辦，但蘇國瓏認為沿海不少民眾沒有機會參與，所以他向交通部爭取許多精彩的花燈移回四湖，民眾可以就近觀看，不論白天或夜晚都好看。

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  • 四湖鄉幼兒園小朋友今到四湖運動公園參觀花燈。（記者陳燦坤攝）

    四湖鄉幼兒園小朋友今到四湖運動公園參觀花燈。（記者陳燦坤攝）

  • 鄉長蘇國瓏（左二）今化身導覽員，為小朋友解說花燈故事。（記者陳燦坤攝）

    鄉長蘇國瓏（左二）今化身導覽員，為小朋友解說花燈故事。（記者陳燦坤攝）

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