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它掩面哭訴：這麼冷 你為什麼要擠我出來...

有網友笑稱，這張圖彷彿洗面乳在訴說，「這麼冷，你為什麼要擠我出來」。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-24  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友在臉書分享1張照片，表示早上洗臉時，將洗面乳擠在手上，不料卻發現，那坨「掩面跪下」的膏狀物，「好像有心事」，還是受到委屈，「這麼冷，你為什麼要擠我出來」，笑翻一票網友。

這張超爆笑照片也被《爆料公社》轉載，不到1小時，已吸引近5300人按讚、逾百人熱烈響應。有網友超厲害使出「讀心術」，告訴大家洗面乳其實是在向原PO哭訴，「這麼冷，你為什麼要擠我出來」；也有人解讀，洗面乳應是心裡有苦，「但洗面乳不說」，隨即有人出言安慰，「心事若無講出來，有啥人會知」。

部分網友則問，「請問是Orz牌子的嗎？」還是它在說「大人啊，冤枉」，也有人表示，「你問問它，花生省摩速」；還有人指出，洗面乳可能是具有宗教信仰的「虔誠信徒」；少數網友則質疑，「拍照者應該比較有事」，是不是太閒，不然沒事幹嘛拍這種照片自尋煩惱。

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