雲林水禽場淪陷 今年首次場鵝感染禽流感遭撲殺

2017-02-24 13:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕鵝也出問題了，雲林斗南一種鵝場驗出鵝隻感染H5高病原性禽流感，預計下午進行撲殺，數量750隻；雲林動植物防疫所表示，這是今年第一場水禽確定感染H5型禽流感，適逢禁宰令解禁第一天，呼籲禽農要特別注意防疫問題。

雲林縣今天又有3飼養場需進行預防性撲殺，早上麥寮有2場，約1萬8000隻紅羽土雞，下午在斗南有一種鵝場也將進行撲殺，由於是今年全台第一個水禽場感染高病原性禽流感，所以特別引起注意。

防疫所表示，該種鵝場並未出現種鵝死亡現象，目前只是食慾降低，產蛋量減少，先前該種鵝場也非禽流感案例場，為何會發現感染，會深入了解，希望只是單純個案。