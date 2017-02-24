助學生前進國營事業 長榮大學做了這件事…

2017-02-24 13:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕能到國營事業上班，是很多人的願望，長榮大學今天與台灣中油公司產學結盟，並簽訂企業家族的合作備忘錄，推出「儲備幹部養成班」，先媒合工作，再輔導考試，協助晉升正式職員，提供成為「中油人」的捷徑。

台灣中油公司由行銷事業部副執行長張凱南代表出席，與長榮大學校長李泳龍共同簽約，並互換紀念品，也宣示雙方的產學合作正式啟動，造福學子，中油工會幹部更到場見證，對這場結盟相當重視。

產學結盟後，將推出儲備幹部養成班，提供管理學程與與語文學程進修學士班就業的機會， 就近媒合學子在各加油站工作、實習，可彈性上班，讓有志者「做中學、學中做」，滿3年就能參加升等考試，有機會成為正式職員。

李泳龍說，只要肯努力，進入儲備幹部養成班等於是「準中油人」，期間校方也會輔導取得相關證照，並參加僱員考試，協助學生未畢業先就業。

張凱南則強調，長榮大學是中油在嘉南地區第一所產學合作的大學，具有指標意義，由於一例一休政策，加上退休潮，公司未來需要更多優秀人才，歡迎學子們把握機會。