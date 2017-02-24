爭議烘焙坊生意冷清 媒體用餐形同包場

2017-02-24 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中七期重劃區某間高檔烘焙坊，被離職實習生指控讓員工超時工作還向她們求償59萬元，引起外界議論紛紛。烘焙坊繼昨日1小時僅2組客人光顧後，今日生意還是冷清，整個上午除了前去採訪的媒體之外，只有1組外帶、1組內用的客人，讓內用的媒體像是在包場。

據《蘋果日報》報導，服務生透露昨天都沒有這樣門可羅雀，今天上午會那麼少人應該是受到天氣寒冷的影響。在場偽裝成客人的2名記者各點1份套餐合計660元，店內總共52個座位，幾乎就像是被這2個記者包下來。

報導中指出，店員強調客人稀少絕對不是餐點不好吃，還告訴記者「你吃吃看就知道」。最後烘焙坊看出記者的身分，婉拒錄音錄影採訪。