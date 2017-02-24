| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 生活

爭議烘焙坊生意冷清 媒體用餐形同包場

2017-02-24  13:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中七期重劃區某間高檔烘焙坊，被離職實習生指控讓員工超時工作還向她們求償59萬元，引起外界議論紛紛。烘焙坊繼昨日1小時僅2組客人光顧後，今日生意還是冷清，整個上午除了前去採訪的媒體之外，只有1組外帶、1組內用的客人，讓內用的媒體像是在包場。

據《蘋果日報》報導，服務生透露昨天都沒有這樣門可羅雀，今天上午會那麼少人應該是受到天氣寒冷的影響。在場偽裝成客人的2名記者各點1份套餐合計660元，店內總共52個座位，幾乎就像是被這2個記者包下來。

報導中指出，店員強調客人稀少絕對不是餐點不好吃，還告訴記者「你吃吃看就知道」。最後烘焙坊看出記者的身分，婉拒錄音錄影採訪。

廣告
  • 遭台中高檔烘焙坊求償59萬元的離職實習生，在議員陪同下出面控訴業者，而烘焙坊經此爭議後生意頗為冷清，有媒體去用餐像是在包場。（資料照，記者張菁雅攝）

    遭台中高檔烘焙坊求償59萬元的離職實習生，在議員陪同下出面控訴業者，而烘焙坊經此爭議後生意頗為冷清，有媒體去用餐像是在包場。（資料照，記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞資爭議 勞資糾紛 烘焙坊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：爭議烘焙坊生意冷清 媒體用餐形同包場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.