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五峰旗第1層瀑布封閉1年多 預計暑假開放
2017-02-24 13:34
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區裡，前往第1層瀑布的步道，因颱風豪雨多落石，縣政府怕遊客危險因此封閉，至今已1年多，地方許多民眾反映，希望能盡快重新開放，讓遊客能欣賞完整的瀑布風貌；縣政府表示，4月就會開始為步道施作預防落石的相關措施與工程，順利的話暑假可以重新開放。
五峰旗風景區有著名的3層瀑布，總長約100公尺，最高的第1層瀑布高約50公尺，許多民眾都會趁著假期，透過風景區內的步道，欣賞各層瀑布不同的風貌，但因颱風豪雨，前往第1層瀑布的步道經常有落石掉落，縣政府為了遊客安全，因此將步道封閉，至今已一年多。
步道在封閉前，風景區每年遊客數可達80多萬人，封閉後，去年整年的遊客數剩約74萬人，礁溪鄉長林錫忠表示，步道因山區岩層不穩，只要遇雨就容易有落石，甚至有落石砸死人的紀錄，因此才被封閉，建議縣府等岩層穩定後，重新開放。
經常登山的陳先生說，第1層瀑布景色優美，氣氛幽靜，但步道已經封閉很久，民眾不能一睹風采，非常可惜，建議縣府應盡快擬出解決辦法，重新開放，這樣對礁溪鄉的觀光發展才有幫助。
縣政府工商旅遊處副處長池騰聯表示，去年10月有派出空拍機，前往探勘第1層瀑布附近的岩層，研議預防落石的措施與工程，今年初相關措施與工程已經設計好，預計4月可以發包動工，順利的話暑假將重新開放。
池騰聯說，預防落石的措施與工程包括落石攔截網，及重新施作部分步道，讓其遠離岩壁懸空，攔截網是為了事先抑制災害，保障遊客安全，讓部分步道懸空，則是為了不讓步道貼著岩壁，阻礙排水，增加岩層的穩定性。
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