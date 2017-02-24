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蔥油餅晉升三星鄉餅 下月辦千人DIY活動
2017-02-24 13:19
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星蔥名聞遐邇，在地蔥油餅也深受喜愛，鄉長黃錫墉今天宣布，蔥油餅晉升為三星鄉餅，將舉辦千人DIY，邀請大家體驗在地好滋味。
三星蔥是台灣的明星農特產品，地方上蔥油餅應運而生，民國102年，三星鄉蔥油餅銷售量138萬片，去年增至244萬片，產值6000萬元，黃錫墉希望形塑成鄉餅，2年後一舉衝破400萬片，每年創造1億元經濟價值。
鄉公所已在104年取得「三星蔥油餅」商標權，作為品牌認證標誌，預計下個月受理業者申請，店家如果獲准掛牌，必須使用三星蔥當食材，並通過農藥殘留檢測，以確保三星鄉餅的金字招牌。
三星鄉公所慶祝鄉餅上市，訂於3月25日在羅東文化工場，舉辦三星蔥油餅千人DIY，限額1000人，參加者可抽獎，獎品有明年武陵賞櫻來回車票、蔥油餅觀光工廠體驗券、三星蔥、長埤湖風景區飲料兌換券，鄉公所今天邀請小朋友製作蔥油餅，為千人DIY活動暖身，明天起有興趣的民眾可上三星鄉公所官網報名。
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